Председатель ВС РФ сообщила о снижении преступности в России

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова сообщила, что в прошлом году в российских судах снизилось количество рассмотренных уголовных дел. Заявление прозвучало в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. В нем принял участие президент России Владимир Путин.

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"В 2024 году судами Российской Федерации рассмотрено 670 тыс. уголовных дел в отношении 679 тыс. лиц, что на 9% меньше, чем в 2023 году. Это снижение обусловлено в том числе сокращением общего количества зарегистрированных преступлений", - сообщила Ирина Подносова.

По ее словам, согласно результатам рассмотрения уголовных дел, обвинительные приговоры вынесены в отношении 543 тысяч лиц. В отношении 126 тысяч лиц уголовное преследование судом прекращено. В том числе в отношении 1800 лиц вынесены оправдательные приговоры.

"Сбалансированная гуманизация уголовного законодательства отражается на практике назначения уголовного наказания, - рассказала Ирина Подносова. - В 2024 году 29% лиц осуждены к реальному лишению свободы, а в отношении 71% назначены альтернативные наказания, не связанные с реальным лишением свободы, либо применены положения об освобождении от наказания".

В результате, как отмечают эксперты, численность тюремного населения достигла исторического минимума. Как сообщила недавно член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева, на 1 января этого года в стране насчитывалось 313 тысяч заключенных. Из них 87 тысяч человек находилось в следственных изоляторах. Таким образом, большинство наказаний не связано с лишением свободы.

"Важнейшим показателем работы судов остается практика применения мер пресечения, - рассказала Ирина Подносова. - Так, в 2024 году в суды поступило 97 тысяч ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из которых удовлетворено 88%, и 172 тысячи ходатайств о продлении срока содержания под стражей. Следует отметить, что количество ходатайств органов расследования о продлении срока наиболее строгой меры пресечения ежегодно сокращается. По сравнению с 2023 годом их число уменьшилось на 7%".

По словам председателя Верховного суда России, домашний арест был применен в отношении 16 тысяч лиц. Еще в отношении почти 5 тысяч лиц применена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Эксперты называют такую меру мягким домашним арестом: человека оставляют дома, на него накладывают определенные ограничения, но при этом гражданин может покидать квартиру.

"Верховный суд на постоянной основе анализирует практику применения судами мер пресечения, дает разъяснения по указанным вопросам, а также реализует свое право законодательной инициативы, - говорит Ирина Подноснова. - Так, еще в 2023 году Верховным судом во исполнение поручения президента Российской Федерации был разработан проект федерального закона, которым предлагается существенно ограничить возможность заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой тяжести и ненасильственных преступлений средней тяжести, а также несовершеннолетних и женщин, имеющих малолетних детей".

Накануне данный проект был принят Госдумой во втором чтении.