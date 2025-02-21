Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 21 по 24 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

В связи с этим спасатели рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности. «В любую погоду не следует пересекать лощины со склонами более 30 градусов, — говорится в сообщении. — А после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через два-три дня».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Северной Осетии. В МЧС уведомили, что 21 февраля в горных районах республики будет лавиноопасно.