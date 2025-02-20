Умерла телеведущая Валентина Быстрова

Ушла из жизни Валентина Быстрова, советская российская телеведущая и писательница. Об этом сообщил иркутский портал "Глагол38" со ссылкой на коллегу ведущей.

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В некрологе Быстрова названа одним из ярких представителей Иркутской студии телевидения в 1960-1990-х годах.

Валентина Быстрова занималась художественными телепроектами, многие из них были показаны и на ЦТ СССР.

О своей жизни и профессии, которая начиналась в 1950 годах в библиотеке города Ангарска, Валентина Григорьевна написала книгу "Прекрасное далеко".