На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за аномального холода

Резкое похолодание прогнозируют на территории Ставропольского края с 21 по 25 февраля. В регионе объявили штормовое предупреждение, жителей просят поменьше находиться на улице.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставрополью.

По данным синоптиков, местами в крае ожидается падение столбиков термометра до отметок в -22 градуса. Днем средняя температура будет варьироваться от -5 до -10 градусов, а это на 10 градусов ниже климатической нормы.

"В Ставропольском крае ожидается аномально-холодная погода. Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует в период холодов воздержаться от выхода на улицу либо, по возможности, ограничить время пребывания на воздухе", - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В связи с резким похолоданием в регионе существует вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количеств ДТП, нарушениями в работе автотранспорта коммунальных служб, авариями на объектах ЖКХ.

Ранее сообщалось, что из-за обильных снегопадов губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров разрешил главам округов переводить школы на дистанционный формат обучения.