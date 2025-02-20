В СК опровергли проведение расследования гибели Лермонтова

В Следственном комитете опровергли информацию о начале расследования обстоятельств гибели писателя Михаила Лермонтова. Об этом 20 февраля сообщает ТАСС.

«Информация, распространенная одним из агентств, о расследовании убийства Лермонтова не соответствует действительности», — подчеркнули в Следственном комитете.

Поэт и писатель Михаил Лермонтов был убит на дуэли отставным майором и его приятелем с юнкерской школы Николаем Мартыновым. Дуэль состоялась 27 июля 1841 года у подножия горы Машук рядом с Пятигорском.