Хуснуллин сообщил об утверждении перечня опорных населенных пунктов РФ

Перечень опорных населенных пунктов России утвержден. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"На основании предложений глав субъектов утвержден перечень из 2 160 опорных населенных пунктов, расположенных во всех регионах страны. Он включает как большие городские агломерации, административные центры, так и малые города и сельские населенные пункты", - сказал Хуснуллин в ходе заседания рабочей группы комиссии Государственного совета по направлению нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".