Милонов рассказал, какой подарок он хочет на День защитника Отечества
Депутат Государственной думы Виталий Милонов посоветовал жительницам России не дарить на День защитника Отечества пошлые презенты, так как они лишь разрушают отношения. Его слова приводит Life.ru.
Милонов уверен, что в вопросе подарков на 23 февраля очень важен индивидуальный подход.
«У каждого мужчины свой желанный подарок на 23 Февраля. У каждого индивидуально свои вещи», - заметил парламентарий, назвав лучшим подарком лично для него «разрешение поехать в командировку в Донбасс».
Также депутат Государственной думы призвал мужчин не превращать День защитника Отечества в повод напиться «как скотина» и «орать» в пьяном виде
«Мужчиной ты станешь меньше от этого, а не больше», - констатировал Виталий Милонов.
В этом году на 23 февраля жители России не получат лишний выходной, несмотря на то, что праздничный день приходится на воскресенье. В Роструде пояснили, что согласно постановлению правительства выходной день был перенесен на 8 мая.