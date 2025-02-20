В Новосибирской области объяснили появление гробов на свалке

Деревянные гробы относятся к категории твердых коммунальных отходов (ТКО) и подлежат транспортировке на специализированный полигон. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство».

Соответствующее разъяснение поступило в ответ на публикацию видео с десятью гробами на полигоне в левобережной части Новосибирска, которое было сделано водителем мусоровоза, перевозящего строительные отходы. По словам знакомого водителя, пожелавшего остаться анонимным, гробы были обнаружены на свалке в конце января. На одном из них был найден лист с личными данными умершего. Фамилия и инициалы на нем совпадают с данными погибшего, с которым в том же месяце состоялось прощание. Источник в правоохранительных органах сообщил, что после похорон недобросовестные бизнесмены из Новосибирского района выбросили гробы на свалку.

В АО «Спецавтохозяйство» прокомментировали ситуацию следующим образом: «Представленное там видео не позволяет идентифицировать место, где сделана запись, а ссылка на знакомого водителя мусоровоза, который пожелал остаться анонимным, тоже не выглядит внушающей доверия».

В сообщении также отмечается, что ритуальные принадлежности относятся к твердым коммунальным отходам, поскольку они являются «результатом деятельности человека». Гробы же классифицируются как крупногабаритные отходы. Хотя такие предметы не так часто можно увидеть в специальных контейнерах для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках Новосибирска, они все же иногда попадаются мусоровозам, которые затем доставляют их на полигоны, указал регоператор.