Состояние секс-символа СССР Кондулайнен резко ухудшилось

Актриса Елена Кондулайнен вновь пожаловалась врачам на частичную потерю речи и постоянное ощущение страха. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние артистки ухудшилось спустя два месяца после того, как она снова заговорила.

Состояние секс-символа СССР Кондулайнен резко ухудшилось
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Об инсульте, который перенесла Кондулайнен, стало известно летом 2020 года. СМИ писали, что артистка почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане, когда произносила тост. Все эти годы актриса восстанавливалась, однако в сентябре 2024 года ее госпитализировали с парализацией правой части тела, головокружением и слабостью. Кроме того, она с трудом могла говорить. Восстанавливаться речь стала лишь к декабрю.

Сейчас 66-летняя Кондулайнен жалуется на отказ правой части тела, потерю памяти, зрения и постоянный шум в ушах. Она почти не может говорить и передвигается с трудом, опираясь на скандинавские палки. Также ее беспокоит чувство тревоги: артистка часто плачет. Врачи выдали ей направление на повторный курс реабилитации после инсульта.

Секс-символ СССР Елена Кондулайнен снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них — "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". В 2002 году женщина удостоилась звания заслуженной артистки РФ.