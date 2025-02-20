Состояние секс-символа СССР Кондулайнен резко ухудшилось

Актриса Елена Кондулайнен вновь пожаловалась врачам на частичную потерю речи и постоянное ощущение страха. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние артистки ухудшилось спустя два месяца после того, как она снова заговорила.

Об инсульте, который перенесла Кондулайнен, стало известно летом 2020 года. СМИ писали, что артистка почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане, когда произносила тост. Все эти годы актриса восстанавливалась, однако в сентябре 2024 года ее госпитализировали с парализацией правой части тела, головокружением и слабостью. Кроме того, она с трудом могла говорить. Восстанавливаться речь стала лишь к декабрю.

Сейчас 66-летняя Кондулайнен жалуется на отказ правой части тела, потерю памяти, зрения и постоянный шум в ушах. Она почти не может говорить и передвигается с трудом, опираясь на скандинавские палки. Также ее беспокоит чувство тревоги: артистка часто плачет. Врачи выдали ей направление на повторный курс реабилитации после инсульта.

Секс-символ СССР Елена Кондулайнен снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них — "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". В 2002 году женщина удостоилась звания заслуженной артистки РФ.