Елена Кондулайнен прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья

Заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен прокомментировала новости об ухудшении состояния здоровья. Ее слова приводит издание «Абзац».

Кондулайнен прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья
© Passion.ru

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 66-летняя знаменитость пожаловалась врачам на частичную потерю речи спустя всего два месяца после того, как снова заговорила. Актриса также рассказала об отказе правой части тела, потерю памяти, зрения и постоянный шум в ушах.

Как призналась Кондулайнен, новости о проблемах со здоровьем являются ложью.

«Мое состояние хорошее. Я даю интервью на телевидении, смотрите телевидение. Говорят они... Вы слышите, как я говорю? Ну вот и все», - высказалась актриса.

В 2020 году Елену Кондулайнен доставили в больницу из ресторана с подозрением на инсульт. У нее была затруднена речь, она не могла поднять руку. Позднее знаменитость выписали из больницы и, как рассказывали близкие артистки, ей удалось полностью восстановиться.

В 2023 году звезду «Сто дней до приказа» снова госпитализировали. Она выписалась из реабилитационного центра, а после поехала в санаторий Нальчика. Актриса признавалась, что полностью соблюдает рекомендации медиков: ведет здоровый образ жизни и занимается лечебной физкультурой.

Незадолго до этого актер Герчаков высказался об увольнении Кондулайнен из театра.

Общество
Елена Кондулайнен
Россия
Нальчик