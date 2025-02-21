Путин приехал на площадку Форума будущих технологий

Президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли (ЦМТ), на площадке которого проходит Форум будущих технологий (ФБТ). Глава государства примет участие в пленарном заседании форума.

Путин традиционно участвует в мероприятиях ФБТ, который в этом году проходит в третий раз. Год назад президент посвятил свое выступление вопросам из сферы здравоохранения. В частности, он указал на необходимость увеличить финансирование профильных научных разработок, а также поручил правительству РФ запустить нацпроект по развитию современных медицинских технологий.

Форум этого года проходит в столице в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором форума является Фонд Росконгресс, соорганизаторами - российские корпорации при поддержке правительства Москвы и Минпромторг РФ. В форуме, как ожидается, примут участие не менее 200 спикеров и 2 тысяч участников из 20 стран. Планируется подписание ряда важных соглашений.