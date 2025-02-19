Резкое похолодание вызвало вспышку вируса среди россиян

«Холодовая аллергия» в последние дни массово поражает девушек и детей по всей России. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

По данным экспертов, вспышка «холодовой аллергии» началась среди россиян из-за резкого снижения температуры в центральной части России и ряде других макрорегионов.

Ряду российских регионов пообещали аномально низкую температуру

К симптомам «аллергии на холод» относятся сыпь, зуд, сухость кожи, заложенность носа и даже слезотечение.

Аналитики уточнили, что организмы жителей страны оказались не готовы к внезапным заморозкам. Они добавили, что кожные сосуды резко отреагировали на мороз, в них нарушилась микроциркуляция, возникли спазмы.