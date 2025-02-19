Актер из США сломал ногу в Москве

Российский актер американского происхождения Дэниел Барнс сломал ногу в Москве, ему предстоит операция. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

© Кадр из фильма

Отмечается, что инцидент произошел утром 19 февраля в одном из дворов Ленинского проспекта. Актер оступился на льду и, упав, сломал себе ногу. На помощь Барнсу пришли прохожие, которые помогли ему сесть в автомобиль и дождаться приезда скорой.

«По нему было видно, что ему совсем плохо», — прокомментировал ситуацию один из свидетелей.

Сам актер подтвердил, что чувствует себя неважно. Он был доставлен в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, у Барнса диагностировали перелом лодыжки. Ему предстоит операция.

Барнс родился в 1989 году в американском штате Индиана. Там же он окончил театральное отделение Университета Батлера в Индианаполисе. В 2012 году Барнс приехал в Россию и поступил на актерский факультет ГИТИС. После выпуска его взяли в труппу Театра имени Ермоловой.