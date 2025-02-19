Вавилова не стала отвечать на вопрос об отношениях с Дуровым

Блогер Юлия Вавилова отказалась отвечать на вопрос о своих отношениях с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Об этом сообщает телеканал «360».

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Напомним, что в сети Вавилову подозревают в том, что она находится в отношениях с Дуровым. Во время совместного стрима с Бустером (настоящее имя – Вячеслав Леонтьев), девушку попросили прокомментировать эту информацию.

«Какая разница? Не надо мне такие вопросы задавать», — ответила она.

При этом, когда Бустер начал настаивать и задал аналогичный вопрос второй раз, Вавилова заявила, что уйдет со стрима «если такие шутки продолжатся».

Ранее во Франции заявили, что Дуров может быть вынужден продать часть Telegram, если его признают виновным.