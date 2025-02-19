Жители Рязани жалуются на «отравленный воздух»

Жители Рязани регулярно жалуются на вонь, которая накрывает сразу несколько городских микрорайонов, и требуют от властей обратить внимание на давнюю проблему. Соответствующая петиция от имени горожан опубликована на портале «Российская общественная инициатива» (РОИ).

Жители Рязани жалуются на «отравленный воздух»
© РИА Новости

Жители Рязани на протяжении многих лет мучаются от зловонных запахов на улицах, особенно по ночам и в выходные. Местные общественники провели ряд замеров и выяснили, что временами предельная концентрация вредных веществ в воздухе завышена в несколько раз, что грозит горожанам серьезными проблемами со здоровьем.

«Общественники, замеряя вредные вещества в воздухе, постоянно фиксируют 50-100 ПДК (предельно допустимой концентрации). Независимая лаборатория фиксировала до 300 ПДК. Эти протоколы были представлены надзорным органам. Результаты пока никто не опроверг. Замеры осуществлялись проверенными приборами», — сообщила порталу «Рязанские Новости» учредитель общественной организации «Дышим чистым» Елена Климковская.

По словам активистов, региональные власти не проявляют заинтересованности в решении этой проблемы. Неравнодушные горожане создали петицию на сайте РОИ и требуют принять комплекс мер, если документ наберет достаточное количество голосов, то проблемой загрязнения воздуха могут заняться на федеральном уровне.