Жителей Подмосковья призвали не кормить и опасаться агрессивных лис

У подмосковных лис начался период гона перед появлением потомства — они могут заходить в населенные пункты и проявлять агрессию. Об этом предупредила пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В середине февраля самцы активно соперничают за внимание самок, что может приводить к столкновениям между конкурентами, которые сопровождаются громкими звуками, рассказали в министерстве. Также самцы лис активно перемещаются в поисках самок, таким образом нередко показываясь в населенных пунктах. Агрессивные самцы могут даже напасть на человека, предупредили там.

В пресс-службе также рассказали, что весной, готовясь к появлению лисят, лисы обустраивают свои норы — расчищают старые или роют новые, создавая временные убежища и запасные места, куда можно будет спрятать потомство в случае опасности.

При обнаружении лис в черте поселений запрещено как отгонять их, так и подкармливать, сообщили в министерстве. Вместо этого рекомендуется обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Ранее жителей Подмосковья призвали поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев. Мероприятие проходило с 8 по 16 февраля. Всего участники акции насчитали по всей России более 208 тысяч воробьев — их оказалось на 25 процентов больше, чем в прошлом году.