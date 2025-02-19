Россиянка, родившая в турецком аэропорту, попросилась на родину

Россиянка, которую будут судить за то, что она оставила свою новорожденную дочь в туалете аэропорта в Турции, надеется вернуться в Россию с ребенком.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщила мама девушки.

— У дочери бывали гормональные сбои, у нее переходный возраст — 18 лет, и очень большой стресс во время учебы. Это напряжение могло вызвать сбой цикла <...> о беременности ни я, ни моя дочь не подозревали, — рассказала женщина в беседе с РИА Новости.

Екатерину Бурнашкину обвинили в попытке убийства близкого родственника. 19 февраля ей продлили арест, в то время как ее мама была оправдана. Защита Бурнашкиной утверждает, что у нее не было намерений нанести вред ребенку.

Россиянку задержали в октябре прошлого года. Девушка родила в туалете аэропорта и бросила младенца в унитаз. Новорожденного спасла уборщица. Сама мать утверждает, что не знала о беременности. Что известно об этом случае — в материале «Вечерней Москвы».