«Сорок сороков» призвали проверить не моющуюся три года россиянку

Движение «Сорок сороков» призвало провести проверку в отношении россиянки, которая сообщила, что три года не принимает душ и занимается целительством в Египте. Об этом рассказал директор организации Георгий Солдатов.

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По мнению активистов, пропаганда антигигиены и экстремального голодания может негативно сказаться на здоровье и благополучии детей, которых воспитывает женщина. Они потребовали проверить ее на исполнение родительских обязанностей по статье КоАП.

— Появились вопросы в связи с тем, что она опубликовала видео, где рядом с ней находится дочь. В каких-то видео она показывает сына. И при этом в одном из видео дочь говорит, что она также поступает, как ее мать, то есть, я так понимаю, не моется, — отметил Солдатов.

Общественник обратил внимание на вопрос питания детей, заявив, что у них отсутствует молочное и мясное питание. Это, по его словам, вызывает серьезное опасение, сообщает 360.ru.

40-летняя Екатерина Краснова не моется сама и не пускает в душ своих детей. Она поделилась, что на протяжении десяти лет страдала от алкогольной зависимости, но смогла избавиться от алкоголизма весьма специфичным способом: женщина отказалась от нормальной еды, принятия душа и занятия сексом.

Дерматолог Кристина Радина заявила, что нежелание мыться делает тело рассадником для микроорганизмов и не дает никакой пользы.