«Маски-шоу» и деловые костюмы: как отдыхали в 90-е

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Пара состоятельных "новых русских" веселится за столиком дорогого ресторана, 1994 год
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Пара состоятельных "новых русских" веселится за столиком дорогого ресторана, 1994 год 
© ТАСС
Во время оперативной проверки московской милицией ресторана "Пекин", 1993 год
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Во время оперативной проверки московской милицией ресторана "Пекин", 1993 год 
© ТАСС
"Царский" зал ресторана "Прага", 1997 год
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"Царский" зал ресторана "Прага", 1997 год 
© ТАСС
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский (в центре), принимающий подарки во время празднования своего 49-летия в ресторане гостиницы "Россия", 1995 год
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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский (в центре), принимающий подарки во время празднования своего 49-летия в ресторане гостиницы "Россия", 1995 год 
© ТАСС

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Костюмированные артисты во время празднования нового года по древнеассирийскому летоисчислению в Москве, 1995 год
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Костюмированные артисты во время празднования нового года по древнеассирийскому летоисчислению в Москве, 1995 год 
© ТАСС
Профилактический рейд московской милиции, 1992 год
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Профилактический рейд московской милиции, 1992 год 
© ТАСС
Презентация русскоязычного издания для мужчин "Пентхаус", 1993 год
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Презентация русскоязычного издания для мужчин "Пентхаус", 1993 год 
© ТАСС
Вице-президент Федерации военно-исторических клубов Петр Космолинский во время дегустации коллекционных сортов английского эля в Баре-ресторане "Элефант", 1997 год
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Вице-президент Федерации военно-исторических клубов Петр Космолинский во время дегустации коллекционных сортов английского эля в Баре-ресторане "Элефант", 1997 год 
© ТАСС
Новый ресторан восточной кухни "Китай" в Самаре, 1996 год
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Новый ресторан восточной кухни "Китай" в Самаре, 1996 год 
© ТАСС

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Повар, разделывающий осетрину в ресторане развлекательного комплекса "Карусель" на 1-й Тверской-Ямской улице, 1994 год
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Повар, разделывающий осетрину в ресторане развлекательного комплекса "Карусель" на 1-й Тверской-Ямской улице, 1994 год 
© ТАСС
Ресторан "Империал" в Москве, 1993 год
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Ресторан "Империал" в Москве, 1993 год 
© ТАСС
Ресторанный комплекс "Викинг", 1997 год
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Ресторанный комплекс "Викинг", 1997 год 
© ТАСС
Участник театрализованного представления, актер Борис Клюев в роли Аль Капоне (третий слева) в шоу "Аль-Капоне джаз" в зале ресторана "Яръ", 1998 год
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Участник театрализованного представления, актер Борис Клюев в роли Аль Капоне (третий слева) в шоу "Аль-Капоне джаз" в зале ресторана "Яръ", 1998 год 
© ТАСС
День страуса в ресторане "Лимпопо" в Москве, 2000 год
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День страуса в ресторане "Лимпопо" в Москве, 2000 год 
© ТАСС

«Девяностые» были крайне непростым временем для нашей страны. Беззаконие, бедность, разгул преступности, внутренние конфликты и отсутствие справедливости наложили свой отпечаток на миллионы россиян. Вместе с тем эти «лихие» годы стали настоящим расцветом предпринимательства. В стране стремительно росла прослойка так называемых «новых русских», готовых тратить баснословные суммы на роскошную жизнь. Одним из мест притяжения влиятельных людей того времени стали рестораны.

Как выглядели заведения общепита в 90-е — в галерее «Рамблера».

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