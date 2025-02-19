«Маски-шоу» и деловые костюмы: как отдыхали в 90-е

«Девяностые» были крайне непростым временем для нашей страны. Беззаконие, бедность, разгул преступности, внутренние конфликты и отсутствие справедливости наложили свой отпечаток на миллионы россиян. Вместе с тем эти «лихие» годы стали настоящим расцветом предпринимательства. В стране стремительно росла прослойка так называемых «новых русских», готовых тратить баснословные суммы на роскошную жизнь. Одним из мест притяжения влиятельных людей того времени стали рестораны.

Как выглядели заведения общепита в 90-е — в галерее «Рамблера».