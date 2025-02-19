Вернувшемуся из плена бойцу СВО отказали в выплатах

В Екатеринбурге вернувшемуся из плена бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплатах. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, при выполнении боевой задачи россиянин получил осколочное ранение и контузию, потерял сознание и попал в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Когда военнослужащего вернули в Россию в результате обмена, он обратился за выплатами, но получил отказ, так как предоставить справку, которая подтвердила бы факт ранения и контузии, не представлялось возможным.

Дело дошло до суда, где факт ранения удалось доказать. Бойцу СВО выплатили 150 тысяч рублей от региона. В органы военной прокуратуры также направили документы для предоставления россиянину выплат, предусмотренных федеральным законодательством. ​​​​​​​

Участникам СВО упростят получение выплат за ранения. Что изменится

Ранее другому участнику СВО из Свердловской области с двумя медалями отказали в выплате по ранению. Доказывать участие в боевых действиях и ранение на фронте мужчине пришлось в суде.