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Госдума приняла на пленарном заседании закон, направленный на ограничение применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Речь идет о подозреваемых и обвиняемых в ненасильственных преступлениях, женщин с малолетними детьми, а также лиц с тяжелыми заболеваниями.

Документ был внесен в Госдуму Верховным судом РФ в июне 2023 года. В пояснительной записке подчеркивается, что инициатива направлена на гуманизацию законодательства, передает сайт ГД.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что существует необходимость в «справедливизации» правосудия. Глава RT рассказала о встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и призналась, что была удивлена его реакциям на некоторые текущие процессы. Симоньян считает, что нужно стремиться к «справедливизации» правосудия вместо гуманизации.

Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в начале сентября направил обращение к зампредседателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву с предложением снять мораторий на смертную казнь для террористов. Он также предложил установить высшую меру наказания в части 3 статьи 205 УК РФ.