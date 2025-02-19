Названа достойная кара для Левы из «Би-2»* за помощь ВСУ и слова о Захаровой

Движение «Ветераны России» выступило с предложением возбудить против лидера группы «Би-2» Егора Бортника* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного под псевдонимом Лева, уголовное дело о терроризме и конфисковать его имущество в РФ, сообщил NEWS.ru глава организации Ильдар Резяпов. Причиной стали слова музыканта о финансировании ВСУ, а также оскорбительные высказывания в адрес российских госдеятелей, в том числе представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Ветераны России» обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову, а также к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить в отношении иноагента Егора Бортника уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом. Мы также призываем все цифровые платформы в РФ удалить песни «Би-2» и конфисковать все его имущество в России и реализовать на нужды СВО, — сказал Резяпов.

Он добавил, что певец в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался в финансировании ВСУ на сумму $100 тысяч (9,1 млн рублей), а также в желании подарить украинской армии РСЗО HIMARS. Кроме того, отметил Резяпов, Бортник оскорбил Краснова и певицу Юлию Чичерину.

Солист «Би-2» заявил о желании купить партию HIMARS для ВСУ

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Леве из «Би-2» грозит тюремное заключение в России за финансирование ВСУ. Он подчеркнул, что уголовное дело следует возбудить по статье о госизмене.