Режим "черного неба" продлен в Новосибирской области и Алтайском крае

Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба" и введенный в Новосибирской области и Алтайском крае 18 февраля, продлен. Об этом сообщили метеорологи.

"В период с 18:00 (14:00 мск) 20 февраля до 18:00 21 февраля в городах Новосибирск и Искитим сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - говорится в сообщении Западно-Сибирского УГМС.

По данным Алтайского ЦГМС, в Барнауле 21 февраля до 15:00 (11:00 мск) "сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности". На аналогичный промежуток времени режим "черного неба" продлен в Бийске.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.