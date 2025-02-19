Священник ответил, можно ли православным есть дубайский кулич на Пасху

Священник Береговой ответил, можно ли православным есть дубайский кулич на Пасху
В РПЦ отреагировали на появление в продаже дубайских пасхальных куличей с фирменной фисташковой начинкой внутри. Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой заявил, что в покупке и употреблении такой продукции нет ничего греховного.
Он указал, что кулич может готовить кто угодно и по самым разным рецептам. Главное, освятить его в храме.
— Те куличи, которые мы покупаем в частных пекарнях, в магазинах, всяких ретейлах, — мы не смотрим, кто их готовил. Там вполне возможно, что готовили мусульмане или даже, может быть, грешные атеисты, буддисты или агностики. Для нас не имеет никакого значения, кто готовил этот кулич, потому что для нас имеет значение момент его освящения в храме. А из чего он сделан, как он сделан, по какому рецепту — это уже второстепенно, — отметил священнослужитель.
Он также напомнил, что перед Пасхой социальные сети начинают наполняться различными рецептами со всевозможными добавками.
— В Австралии он сделан, в Дубае, в Калининграде, в Новой Зеландии — не играет никакой роли. Нет сакральной национальной кухни, нет ничего страшного в том, что в куличе будет дубайская начинка. Если какой-то народ что-то вкусно готовит, то у них нет монополии на производство этого продукта. Мы не сакрализируем дубайское тесто. Если в нем есть мука, орешки, цукаты и еще что-нибудь, то это нормально, — объяснил Береговой.
Он добавил, что после освящения в церкви любой кулич станет христианским, сообщает Life.ru.
В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля, а Пасха будет отмечаться 20 апреля. Пост, который продлится 40 дней, известен как «светлая печаль» и представляет собой особый период для христиан, наполненный духовным очищением и самодисциплиной.
Митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал подробнее о подготовительных неделях Великого поста.