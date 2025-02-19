Священник ответил, можно ли православным есть дубайский кулич на Пасху

В РПЦ отреагировали на появление в продаже дубайских пасхальных куличей с фирменной фисташковой начинкой внутри. Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой заявил, что в покупке и употреблении такой продукции нет ничего греховного.

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Он указал, что кулич может готовить кто угодно и по самым разным рецептам. Главное, освятить его в храме.

— Т е к у л и ч и , к о т о р ы е м ы п о к у п а е м в ч а с т н ы х п е к а р н я х , в м а г а з и н а х , в с я к и х р е т е й л а х , — м ы н е с м о т р и м , к т о и х г о т о в и л . Т а м в п о л н е в о з м о ж н о , ч т о г о т о в и л и м у с у л ь м а н е и л и д а ж е , м о ж е т б ы т ь , г р е ш н ы е а т е и с т ы , б у д д и с т ы и л и а г н о с т и к и . Д л я н а с н е и м е е т н и к а к о г о з н а ч е н и я , к т о г о т о в и л э т о т к у л и ч , п о т о м у ч т о д л я н а с и м е е т з н а ч е н и е м о м е н т е г о о с в я щ е н и я в х р а м е . А и з ч е г о о н с д е л а н , к а к о н с д е л а н , п о к а к о м у р е ц е п т у — э т о у ж е в т о р о с т е п е н н о , — о т м е т и л с в я щ е н н о с л у ж и т е л ь .

Он также напомнил, что перед Пасхой социальные сети начинают наполняться различными рецептами со всевозможными добавками.

— В Австралии он сделан, в Дубае, в Калининграде, в Новой Зеландии — не играет никакой роли. Нет сакральной национальной кухни, нет ничего страшного в том, что в куличе будет дубайская начинка. Если какой-то народ что-то вкусно готовит, то у них нет монополии на производство этого продукта. Мы не сакрализируем дубайское тесто. Если в нем есть мука, орешки, цукаты и еще что-нибудь, то это нормально, — объяснил Береговой.

Он добавил, что после освящения в церкви любой кулич станет христианским, сообщает Life.ru.

В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля, а Пасха будет отмечаться 20 апреля. Пост, который продлится 40 дней, известен как «светлая печаль» и представляет собой особый период для христиан, наполненный духовным очищением и самодисциплиной.

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