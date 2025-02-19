Милонов — про слова Левы из «Би-2»: рано или поздно он окажется в колонии

Милонов — про слова Лёвы из «Би-2»: рано или поздно он окажется в колонии
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT прокомментировал заявление иноагента* Лёвы из «Би-2» о том, что он купил бы партию HIMARS для ВСУ, если бы у него были «большие деньги».
«Лёва должен быть готов к тому, что рано или поздно он окажется в отдалённой исправительной колонии, где он будет отбывать срок, пропорциональный его пожертвованиям армии, убивающей наших граждан. Я считаю, что судьба любого Иуды — висеть на подходящей для его телосложения осине. Мне приятно думать, что наказание для этого человека неотвратимо и уже скоро свершится», — считает Милонов.
Ранее Лёва из «Би-2» в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что купил бы партию HIMARS для ВСУ, если бы у него были «большие деньги».
Видеозапись разговора есть в распоряжении RT.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.