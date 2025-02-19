Милонов — про слова Левы из «Би-2»: рано или поздно он окажется в колонии

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT прокомментировал заявление иноагента* Лёвы из «Би-2» о том, что он купил бы партию HIMARS для ВСУ, если бы у него были «большие деньги».

« Л ё в а д о л ж е н б ы т ь г о т о в к т о м у , ч т о р а н о и л и п о з д н о о н о к а ж е т с я в о т д а л ё н н о й и с п р а в и т е л ь н о й к о л о н и и , г д е о н б у д е т о т б ы в а т ь с р о к , п р о п о р ц и о н а л ь н ы й е г о п о ж е р т в о в а н и я м а р м и и , у б и в а ю щ е й н а ш и х г р а ж д а н . Я с ч и т а ю , ч т о с у д ь б а л ю б о г о И у д ы — в и с е т ь н а п о д х о д я щ е й д л я е г о т е л о с л о ж е н и я о с и н е . М н е п р и я т н о д у м а т ь , ч т о н а к а з а н и е д л я э т о г о ч е л о в е к а н е о т в р а т и м о и у ж е с к о р о с в е р ш и т с я » , — с ч и т а е т Милонов.

Ранее Лёва из «Би-2» в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что купил бы партию HIMARS для ВСУ, если бы у него были «большие деньги».

Видеозапись разговора есть в распоряжении RT.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.