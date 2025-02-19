«Все видели в нем возможного лидера государства». 25 лет без Анатолия Собчака

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Анатолий Собчак, 1991 год
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Анатолий Собчак, 1991 год 
© Юрий Белинский/ТАСС
Анатолий Собчак, 1993 год
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Анатолий Собчак, 1993 год 
© Юрий Белинский/ТАСС
Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и актриса Джейн Фонда на торжественной церемонии закрытия Игр доброй воли 1994 года
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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и актриса Джейн Фонда на торжественной церемонии закрытия Игр доброй воли 1994 года 
© Александр Макаров/РИА Новости
Председатель Ленсовета Анатолий Собчак работает у себя дома, 1990 год
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Председатель Ленсовета Анатолий Собчак работает у себя дома, 1990 год 
© В. Лозовский/РИА Новости

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Народный депутат СССР Анатолий Собчак и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, 1989 год
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Народный депутат СССР Анатолий Собчак и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, 1989 год 
© Борис Кауфман/РИА Новости
Председатель Ленсовета Анатолий Собчак во время пресс-конференции после избрания, 1990 год
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Председатель Ленсовета Анатолий Собчак во время пресс-конференции после избрания, 1990 год 
© В. Лозовский/РИА Новости
Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак — почетный гость фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап», 1993 год
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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак — почетный гость фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап», 1993 год 
© Сергей Компанийченко/РИА Новости
Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (крайний справа) провожает премьер-министра Финляндии Эско Ахо (крайний слева) в аэропорту Пулково, 1993 год
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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (крайний справа) провожает премьер-министра Финляндии Эско Ахо (крайний слева) в аэропорту Пулково, 1993 год 
© Алексей Варфоломеев/РИА Новости
Народный депутат СССР Анатолий Собчак во время выступления на общегородском митинге на Дворцовой площади за отказ применения воинской силы при разрешении гражданских и политических конфликтов, приуроченного к событиям в Тбилиси, 1990 год
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Народный депутат СССР Анатолий Собчак во время выступления на общегородском митинге на Дворцовой площади за отказ применения воинской силы при разрешении гражданских и политических конфликтов, приуроченного к событиям в Тбилиси, 1990 год 
© Николай Беркетов/ТАСС

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Наследник английского престола принц Чарльз (в центре), прибывший в Санкт-Петербург по официальному приглашению мэра города Анатолия Собчака (слева), в Петропавловской крепости, 1994 год
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Наследник английского престола принц Чарльз (в центре), прибывший в Санкт-Петербург по официальному приглашению мэра города Анатолия Собчака (слева), в Петропавловской крепости, 1994 год 
© Сергей Компанийченко/РИА Новости
Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак за штурвалом вертолета во время облета области, 1992 год
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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак за штурвалом вертолета во время облета области, 1992 год 
© Николай Беркетов/ТАСС
Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак встречает в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, находящихся с официальным визитом в России, 1994 год
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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак встречает в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, находящихся с официальным визитом в России, 1994 год 
© Алексей Варфоломеев/РИА Новости
Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак с дочерью Ксенией, 1993 год
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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак с дочерью Ксенией, 1993 год 
© Юрий Белинский/ТАСС
Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (в центре), председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин (слева) и известный австрийский художник, скульптор и архитектор Эрнст Фукс (справа), выставка произведений которого открылась в Государственном Русском музее, во время осмотра экспозиции, 1993 год
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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (в центре), председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин (слева) и известный австрийский художник, скульптор и архитектор Эрнст Фукс (справа), выставка произведений которого открылась в Государственном Русском музее, во время осмотра экспозиции, 1993 год 
© Рудольф Кучеров/РИА Новости

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Анатолий Собчак в дни Второго Съезда народных депутатов СССР, 1989 год
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Анатолий Собчак в дни Второго Съезда народных депутатов СССР, 1989 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости
Депутат Анатолий Собчак разговаривает по телефону в перерыве заседания III внеочередного съезда народных депутатов СССР, 1990 год
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Депутат Анатолий Собчак разговаривает по телефону в перерыве заседания III внеочередного съезда народных депутатов СССР, 1990 год 
© Борис Кауфман/РИА Новости
Председатель Ленсовета Анатолий Собчак в зале заседания российской партийной конференции, 1990 год
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Председатель Ленсовета Анатолий Собчак в зале заседания российской партийной конференции, 1990 год 
© Юрий Сомов/РИА Новости
Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и британский политик Маргарет Тэтчер, прибывшая на международный форум предпринимателей «Восточный экспресс в мировую экономику», во время торжественной церемонии встречи в аэропорту Пулково, 1991 год
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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и британский политик Маргарет Тэтчер, прибывшая на международный форум предпринимателей «Восточный экспресс в мировую экономику», во время торжественной церемонии встречи в аэропорту Пулково, 1991 год 
© Сергей Смольский/ТАСС
Председатель Ленсовета, делегат съезда Анатолий Собчак (в центре) в перерыве между заседаниями. Кремлевский Дворец съездов, 1990 год
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Председатель Ленсовета, делегат съезда Анатолий Собчак (в центре) в перерыве между заседаниями. Кремлевский Дворец съездов, 1990 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак поздравляет победительницу велогонки на 44 км американку Бруке Блаквелдер, 1994 год
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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак поздравляет победительницу велогонки на 44 км американку Бруке Блаквелдер, 1994 год 
© Юрий Белинский/ТАСС
Президент компании Coca-Cola Дуглас Айвестер и мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак во время торжественного открытия завода, 1995 год
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Президент компании Coca-Cola Дуглас Айвестер и мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак во время торжественного открытия завода, 1995 год 
© Сергей Смольский/ТАСС
Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (в центре), супруга канцлера Австрии Франца Враницкого Кристина Враницкая (справа на первом плане), председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Владимирович Путин (слева на втором плане) и телохранитель мэра Виктор Золотов (слева на третьем плане) во время торжественной церемонии открытия площади Австрии на Петроградской стороне города, 1992 год
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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (в центре), супруга канцлера Австрии Франца Враницкого Кристина Враницкая (справа на первом плане), председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Владимирович Путин (слева на втором плане) и телохранитель мэра Виктор Золотов (слева на третьем плане) во время торжественной церемонии открытия площади Австрии на Петроградской стороне города, 1992 год 
© Юрий Белинский/ТАСС
Депутат Государственной думы РФ Людмила Нарусова и бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак во время пресс-конференции в РИА Новости, 1999 год
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Депутат Государственной думы РФ Людмила Нарусова и бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак во время пресс-конференции в РИА Новости, 1999 год 
© Игорь Михалев/РИА Новости
Исполняющий обязанности президента РФ Владимир Владимирович Путин (второй справа), вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова (вторая слева) с дочерью Ксенией (первая слева), родные, близкие и коллеги покойного у могилы бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры, 2000 год
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Исполняющий обязанности президента РФ Владимир Владимирович Путин (второй справа), вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова (вторая слева) с дочерью Ксенией (первая слева), родные, близкие и коллеги покойного у могилы бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры, 2000 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости

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И.о. президента РФ Владимир Путин и Людмила Нарусова (справа) на похоронах бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, 2000 год
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И.о. президента РФ Владимир Путин и Людмила Нарусова (справа) на похоронах бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, 2000 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости
Памятник первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку на пересечении Большого проспекта и 26-й линии Васильевского острова, 2020 год
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Памятник первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку на пересечении Большого проспекта и 26-й линии Васильевского острова, 2020 год 
© Михаил Метцель/ТАСС

Первый и единственный мэр Петербурга Анатолий Собчак умер в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года. Согласно официальному заключению судмедэкспертов, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Перед этим Собчак уже перенес три инфаркта.

«С ним с удовольствием встречались политические деятели наши и зарубежные. Не только потому, что он был интересный человек, а потому, что все видели в нем возможного перспективного лидера государства. Он был, совершенно очевидно, одним из возможных претендентов на должность президента страны», говорит о Собчаке президент России Владимир Путин.

Свое детство Собчак провел в Узбекистане. В 1956 году поступил на юридический факультет ЛГУ. С 1973 по 1981 год — доцент юрфака, с 1982 года — доктор юридических наук и профессор факультета.

В 1989 году Собчак стал народным депутатом СССР. Агитационные афиши за Собчака расклеивал будущий президент Дмитрий Медведев. Из команды Собчака вышли Владимир Путин, который работал с ним еще с 1990 года, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс и многие другие.

12 июня 1991 года Собчака избрали мэром Ленинграда, и он вернул городу историческое название — Санкт-Петербург. По инициативе градоначальника в Северной столице начали проводиться экономические форумы и крупнейшие международные культурные фестивали.

Общество
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Анатолий Собчак
Алексей Кудрин
Анатолий Чубайс
Владимир Путин
Дмитрий Медведев
Санкт-Петербург
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