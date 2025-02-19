В аэропорту Новосибирска задерживается прилет 22 авиарейсов

Прибытие 22 авиарейсов задержано в новосибирском аэропорту Толмачево, еще пять отменены. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропорта.

Задерживаются прилеты самолетов из Норильска, Барнаула, Сургута, Самары, Москвы, Омска, Якутска, Улан-Удэ, Усть-Каменогорска, Братска, Благовещенска, Талакана, Кызыла, Магадана, Мирного, Нового Уренгоя, Ферганы и Дубая. Также отменены рейсы из Иркутска, Абакана, Нижневартовска, Екатеринбурга и Омска.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево, пять рейсов ушли на запасной аэродром из-за ухудшения погодных условий, остальные задержки связаны с поздним прибытием самолетов. По информации Западно-Сибирского УГМС, 19 февраля в первой половине дня в Новосибирске сохранится погода без осадков. При прояснениях изморозь, туман.