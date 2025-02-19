Суд в Новосибирске вынес решение по якутскому "собачьему" закону

Едва ли не каждую неделю в субъектах ДФО регистрируют случаи нападения бродячих собак на людей. И самое страшное, что чаще всего пострадавшими становятся дети.

На минувшей неделе пришлось срочно отправлять вертолет санавиации в Николаевск-на-Амуре за 10-летней школьницей, на которую набросилась стая псов. Состояние ребенка было тяжелым, поэтому потребовалась везти девочку в Хабаровск.

Когда в регионах происходят подобные ЧП, неудивительно появление законодательных инициатив, касающихся обращения с безнадзорными животными. Так, Якутия стала девятым субъектом РФ, принявшим закон об эвтаназии собак, которые провели в приюте для временного содержания 31 день, а также агрессивных или больных особей.

Впрочем, возможно, северная республика станет первым регионом, где этот не самый добрый закон отменят.

7 февраля 5-й апелляционный суд в Новосибирске оставил без изменений принятое еще в октябре 2024 года решение Верховного суда Якутии о признании незаконным пункта об умерщвлении бесхозных собак не ранее 31 дня содержания в приюте. Зоозащитники, говоря образно, выиграли битву, но не войну.

Как пояснили "РГ-Неделе" в якутском парламенте, Верховный суд Якутии ориентировался на прецедент, созданный в Республике Бурятия.

- Д а ж е ф о р м у л и р о в к а б ы л а в з я т а и з а н а л о г и ч н о г о р е ш е н и я В е р х о в н о г о с у д а Бурятии. Наш закон разрешал эвтаназию не ранее 31 дня после попадания безнадзорного животного в приют, а бурятский - после 30 дней, - пояснили в государственно-правовом управлении Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Надо отметить, что другие пункты, касающиеся эвтаназии больных или агрессивных животных, суды обеих республик незаконными не считают.

Основанием для решения апелляционного суда стало несоответствие региональных правовых актов федеральному законодательству, хотя регионы еще в июле 2023 года добились внесения поправок в ФЗ.

Напомним, именно якутские парламентарии были инициаторами предоставления регионам права самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными "с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона".

Интересно, что активность в судах обеих республик проявляют зоозащитники из Новосибирска - общественники и юристы.

Казалось бы, какая связь между столицей Сибири и дальневосточными субъектами? Но именно сибиряки стоят стеной за собак в ДФО.

Между тем "жестокость" регионов, где воспротивились так называемому "закону Бурматова" (498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными", которым введена гуманистическая система обращения с животными: отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск, а умерщвлять можно только очень больных особей), объясняется разными факторами. Главный из них - дотационность субъектов. Мало кто в Центральной России знает, что богатая недрами Якутия именно такая. Многие ее жители не понимают, как можно строить теплые и благоустроенные приюты для бродячих животных, когда люди все еще ютятся в ветхих и аварийных домах.

У муниципалитетов нет средств на жилье для собак. И только в Якутске удалось создать учреждение, соответствующее требованиям постановления правительства РФ от 23 ноября 2019 года №1504 "Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них".

Со времени принятия регионального "собачьего" закона там ни одно четвероногое не пострадало. В пресс-службе администрации Якутска сообщили, что в 2024 году в приюте содержалось 2579 бесхозных животных и ни одно не было умерщвлено, несмотря на принятый республиканский закон. Сегодня там более 702 собак без владельцев. Куда дели почти две тысячи остальных? Их отпустили после стерилизации или отдали в добрые руки. Волонтеры пристраивают псов.

По муниципальному контракту комплекс мероприятий по содержанию, клиническому осмотру, вакцинации, маркированию, стерилизации (кастрации) осуществляет благотворительный фонд "Помоги выжить". В прошлом году на отлов, транспортировку и содержание животных без владельцев на территории городского округа ушло более 54 миллионов рублей.

"Негуманность" парламентариев Якутии и упорство по внесению поправок в федеральное законодательство не взялись из ниоткуда. Инициатива шла "снизу" - от избирателей, после жутких ЧП со смертельным исходом.

Так, в 2021 году средь бела дня псы растерзали преподавателя Северо-Восточного федерального университета Сардану Слепцову. Тогдашний мэр Якутска, ныне депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева вела жесточайшую полемику с зоозащитниками против "закона Бурматова". Именно тогда народные депутаты Якутии инициировали поправки в федеральный закон.

В октябре 2024 года в поселке Чульман произошла трагедия: 12-летняя девочка погибла от нападения стаи бродячих животных. Такие ЧП вызывают широкий общественный резонанс. Люди требует отменить "закон Бурматова", опасаясь за жизнь своих детей и близких.

При якутских морозах на улице выживают только самые сильные особи, и в основном это потомки охотничьих собак. У них густой подшерсток, который не пробивается дротиками с усыпляющим веществом, псы моментально чувствуют опасность, обходят ловушки и отлично чуют ловцов. Поймать одичавшую северную собаку непросто.

Участники движения "Добрый Якутск" пытались найти гуманные выходы из сложившейся ситуации. 15 лет назад кинолог Анна Никифорова предлагала актуальные по сей день выходы: строгий учет домашних животных, штрафы за бесконтрольные вязки, стерилизация в приютах и выпуск в среду обитания неагрессивных собак.

- Количество бродячих псов в населенных пунктах напрямую зависит от кормовой базы - мусора в городе. Если снабдить все мусорки крышками и вовремя опорожнять их, бесхозных животных станет намного меньше, - советовала опытный кинолог.

В небольших поселках Якутии, где каждому известно, чья собака гуляет на улице, бродячих животных нет совсем. Плодятся они в крупных населенных пунктах возле мусорных контейнеров.

Тем временем якутские парламентарии намерены обратиться с кассационной жалобой в суды высшей инстанции и обжаловать вердикт 5-го апелляционного суда Новосибирска. Ситуация с бродячими животными в Республике Саха заставляет сделать это.

Кстати

Прокуратура Хабаровского края защищает права граждан, пострадавших от собак. Надзорное ведомство направляет иски о взыскании компенсации морального вреда в суд. Так, после ЧП в поселке Монгохто, где на 14-летнюю девочку набросилась стая бездомных псов, иск получила администрация Ванинского района.

По словам старшего помощника прокурора края Майи Трубчик, только в прошлом году прокуратура этого района направила в суд семь исковых заявлений о взыскании морального вреда пострадавшим от укусов безнадзорных животных на общую сумму 600 тысяч рублей. Решения суда исполнены - на это средства районные власти находят. А проблема бродячих псов в муниципалитете остается.