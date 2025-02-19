В РФ хотят провести эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ

Минстрой хочет провести эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ
Минстрой России планирует провести эксперимент по дистанционному взысканию долгов за коммунальные услуги с помощью государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, автоматизированной системы "Правосудие" и портала госуслуг, а затем распространить его на всю страну. Как сообщил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, информация об эксперименте содержится в письме за подписью заместителя министра Константина Михайлика.
"Минстрой намерен провести эксперимент по упрощенному дистанционному взысканию задолженности за коммунальные услуги и затем распространить его на всю страну. По аналогии с системой уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения поставщики коммунальных услуг смогут оперативно передавать информацию о задолженности в ГИС ЖКХ", - сказал сенатор.
Далее, по словам Шейкина, пакет документов, сформированный на основе данных Росреестра, Социального фонда России и МВД, будет через защищенные каналы в электронном виде направляться мировым судьям через государственную автоматизированную систему "Правосудие". "Это позволит сократить сроки рассмотрения дел, ускорить вынесение судебных приказов и своевременно уведомлять граждан через личный кабинет на портале "Госуслуги", - подчеркнул он.
Парламентарий отметил, что на каждом этапе должники будут своевременно получать уведомления и иметь возможность оперативно урегулировать спорные вопросы.
"Эксперимент стартует в регионах с высоким уровнем цифровой зрелости, где уже отлажено взаимодействие государственных органов и ресурсоснабжающих организаций. В дальнейшем, после успешного тестирования, механизм будет масштабирован на всю территорию страны", - сказал Шейкин.
Зампред совета по цифровизации указал, что новый механизм позволит автоматизировать процесс взыскания задолженности, существенно сократить сроки судебного разбирательства и повысить прозрачность работы. Он добавил, что в настоящее время проект документа проходит согласование со всеми заинтересованными ведомствами.
Как говорится в письме Михайлика, в рамках цифровизации жилищно-коммунального хозяйства министерство продолжает работу по переводу из пилотного режима в продуктивный процесс "направления электронных платежных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг на Единый портал государственных и муниципальных услуг".
"Начиная с ноября 2024 года оператором ГИС ЖКХ во взаимодействии с поставщиками ЖКУ ведется выверка платежных документов, загруженных в ГИС ЖКХ. Рассылка платежных документов на Единый портал государственных и муниципальных услуг запускается по мере подтверждения корректности данных. В декабре 2024 года было выверено и отправлено 1,3 млн платежных документов", - сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ.