В РФ хотят провести эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ

Минстрой России планирует провести эксперимент по дистанционному взысканию долгов за коммунальные услуги с помощью государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, автоматизированной системы "Правосудие" и портала госуслуг, а затем распространить его на всю страну. Как сообщил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, информация об эксперименте содержится в письме за подписью заместителя министра Константина Михайлика.

"Минстрой намерен провести эксперимент по упрощенному дистанционному взысканию задолженности за коммунальные услуги и затем распространить его на всю страну. По аналогии с системой уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения поставщики коммунальных услуг смогут оперативно передавать информацию о задолженности в ГИС ЖКХ", - сказал сенатор.

Далее, по словам Шейкина, пакет документов, сформированный на основе данных Росреестра, Социального фонда России и МВД, будет через защищенные каналы в электронном виде направляться мировым судьям через государственную автоматизированную систему "Правосудие". "Это позволит сократить сроки рассмотрения дел, ускорить вынесение судебных приказов и своевременно уведомлять граждан через личный кабинет на портале "Госуслуги", - подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что на каждом этапе должники будут своевременно получать уведомления и иметь возможность оперативно урегулировать спорные вопросы.

" Э к с п е р и м е н т с т а р т у е т в р е г и о н а х с в ы с о к и м у р о в н е м ц и ф р о в о й з р е л о с т и , г д е у ж е о т л а ж е н о в з а и м о д е й с т в и е г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в и р е с у р с о с н а б ж а ю щ и х о р г а н и з а ц и й . В д а л ь н е й ш е м , п о с л е у с п е ш н о г о т е с т и р о в а н и я , м е х а н и з м б у д е т м а с ш т а б и р о в а н н а в с ю т е р р и т о р и ю с т р а н ы " , - с к а з а л Шейкин.

Зампред совета по цифровизации указал, что новый механизм позволит автоматизировать процесс взыскания задолженности, существенно сократить сроки судебного разбирательства и повысить прозрачность работы. Он добавил, что в настоящее время проект документа проходит согласование со всеми заинтересованными ведомствами.

Как говорится в письме Михайлика, в рамках цифровизации жилищно-коммунального хозяйства министерство продолжает работу по переводу из пилотного режима в продуктивный процесс "направления электронных платежных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг на Единый портал государственных и муниципальных услуг".