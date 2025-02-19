В Кыргызстане приоткрыли тайны Айтматова
Символичная презентация прошла в Национальном центре детей и юношества (НЦДЮ) "Сейтек" в Бишкеке. На широком экране НЦДЮ состоялся показ документально-игрового фильма "Загадки "Белого парохода". Он создан по мотивам кинокартины, снятой по одноименной повести Чынгыза Айтматова.
Лента - дипломный проект магистранта Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета (ВШЖиМК СПбГУ) Амины Куренкеевой. Проект, по ее словам, приурочен к 55-летию повести, которая впервые была опубликована в 1970 году в журнале "Новый мир". Самому же журналу в этом году исполняется 100 лет.
На презентацию кинокартины в "Сейтеке" собрались учащиеся столичных школ, деятели культуры, включая сына Чынгыза Айтматова Эльдара. Он, как выяснилось, тоже был задействован в съемках проекта.
Открывая мероприятие, Амина Куренкеева пригласила на сцену руководителя Русского дома в Бишкеке Альберта Зульхарнеева и руководителя своего дипломного проекта - профессора, доктора филологических наук, кандидата искусствоведения ВШЖиМК СПбГУ Сергея Ильченко.
Альберт Зульхарнеев рассказал, что три года назад - перед началом работы в республике - он на протяжении десяти дней ходил на ретроспективу фильмов по произведениям Айтматова, организованную посольством КР в РФ. И это очень помогло ему постичь культуру и дух кыргызского народа.
- Наша задача - добиться, чтобы дети в наших странах как можно больше читали, - отметил он. - И в том числе произведения Чынгыза Торекуловича. Важно, чтобы книги не пылились на полках, а такие величины, как Айтматов, не становились всего лишь легендами. Их произведения должны оставаться живой классикой, влияющей на нас, заставляющей размышлять.
Руководитель проекта "Загадки "Белого парохода" Сергей Ильченко, в свою очередь, признался, что в Бишкек приезжает не в первый раз, но именно этот его визит особенный.
- Поверьте мне как научному руководителю фильма: Амина воплощала этот проект с необыкновенным энтузиазмом и постаралась отразить наиболее важные идеи и произведения Айтматова, и фильма, снятого по этой повести, - отметил профессор. - Но самое главное, что соавторами этой картины стали юные кыргызстанцы. Это уникальный случай в документалистике.
Картина, и об этом можно судить в том числе и по реакции зрителей, удалась! Задействованные в ней дети после просмотра оригинальной ленты - "Белого парохода" - обращаются к сестре писателя Розе Торекуловне, его сыну Эльдару, оператору Манасбеку Мусаеву, автору книги об Айтматове "Человек-вселенная" Леониду Сумарокову.
Герои задают, возможно, наивные, но очень важные вопросы. Например, почему именно посредством сказок Чингиз Торекулович рассказывал о проблемах общества, о каких именно, что общего между записанной известным ученым ХIХ века Чоканом Валихановым легендой о Матери-оленихе и интерпретацией Айтматова, почему мальчик - герой картины - хотел стать рыбой. В фильме прозвучали и личные вопросы: каким был писатель с детьми, помогал ли он им делать уроки, какие сказки рассказывал.
Вопросы звучали и вне рамок документальной картины - уже после ее показа. На них со сцены зрительному залу отвечали Эльдар Айтматов, Манасбек Мусаев и Леонид Сумароков.
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Еще одним гостем показа стала Динара Жумабаева - вице-президент Иссык-Кульского форума, созданного еще в советское время по инициативе Чынгыза Айтматова. Она выразила надежду, что благодаря таким проектам, как "Загадки "Белого парохода", молодое поколение станет больше интересоваться творчеством писателя. Динара Жумабаева передала большой привет и слова благодарности от президента форума, сына великого писателя Аскара Айтматова.
Кстати
Альберт Зульхарнеев подчеркнул, что Амина Куренкеева получила высшее образование и продолжает обучение в магистратуре по программе Россотрудничества и квотам правительства России. Он призвал всех абитуриентов и школьников, присутствовавших в зале, внимательнее присмотреться к возможностям, предоставляемым таким сотрудничеством между странами. И, конечно, вдохновиться примером Амины.