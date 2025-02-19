В Кыргызстане приоткрыли тайны Айтматова

Символичная презентация прошла в Национальном центре детей и юношества (НЦДЮ) "Сейтек" в Бишкеке. На широком экране НЦДЮ состоялся показ документально-игрового фильма "Загадки "Белого парохода". Он создан по мотивам кинокартины, снятой по одноименной повести Чынгыза Айтматова.

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Лента - дипломный проект магистранта Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета (ВШЖиМК СПбГУ) Амины Куренкеевой. Проект, по ее словам, приурочен к 55-летию повести, которая впервые была опубликована в 1970 году в журнале "Новый мир". Самому же журналу в этом году исполняется 100 лет.

На презентацию кинокартины в "Сейтеке" собрались учащиеся столичных школ, деятели культуры, включая сына Чынгыза Айтматова Эльдара. Он, как выяснилось, тоже был задействован в съемках проекта.

Открывая мероприятие, Амина Куренкеева пригласила на сцену руководителя Русского дома в Бишкеке Альберта Зульхарнеева и руководителя своего дипломного проекта - профессора, доктора филологических наук, кандидата искусствоведения ВШЖиМК СПбГУ Сергея Ильченко.

Альберт Зульхарнеев рассказал, что три года назад - перед началом работы в республике - он на протяжении десяти дней ходил на ретроспективу фильмов по произведениям Айтматова, организованную посольством КР в РФ. И это очень помогло ему постичь культуру и дух кыргызского народа.

- Н а ш а з а д а ч а - д о б и т ь с я , ч т о б ы д е т и в н а ш и х с т р а н а х к а к м о ж н о б о л ь ш е ч и т а л и , - о т м е т и л о н . - И в т о м ч и с л е п р о и з в е д е н и я Ч ы н г ы з а Т о р е к у л о в и ч а . В а ж н о , ч т о б ы к н и г и н е п ы л и л и с ь н а п о л к а х , а т а к и е в е л и ч и н ы , к а к А й т м а т о в , н е с т а н о в и л и с ь в с е г о л и ш ь л е г е н д а м и . И х п р о и з в е д е н и я д о л ж н ы о с т а в а т ь с я ж и в о й к л а с с и к о й , в л и я ю щ е й н а н а с , з а с т а в л я ю щ е й р а з м ы ш л я т ь .

Руководитель проекта "Загадки "Белого парохода" Сергей Ильченко, в свою очередь, признался, что в Бишкек приезжает не в первый раз, но именно этот его визит особенный.

- П о в е р ь т е м н е к а к н а у ч н о м у р у к о в о д и т е л ю ф и л ь м а : А м и н а в о п л о щ а л а э т о т п р о е к т с н е о б ы к н о в е н н ы м э н т у з и а з м о м и п о с т а р а л а с ь о т р а з и т ь н а и б о л е е в а ж н ы е и д е и и п р о и з в е д е н и я А й т м а т о в а , и ф и л ь м а , с н я т о г о п о э т о й п о в е с т и , - о т м е т и л п р о ф е с с о р . - Н о с а м о е г л а в н о е , ч т о с о а в т о р а м и э т о й к а р т и н ы с т а л и ю н ы е к ы р г ы з с т а н ц ы . Э т о у н и к а л ь н ы й с л у ч а й в д о к у м е н т а л и с т и к е .

К а р т и н а , и о б э т о м м о ж н о с у д и т ь в т о м ч и с л е и п о р е а к ц и и з р и т е л е й , у д а л а с ь ! З а д е й с т в о в а н н ы е в н е й д е т и п о с л е п р о с м о т р а о р и г и н а л ь н о й л е н т ы - " Б е л о г о п а р о х о д а " - о б р а щ а ю т с я к с е с т р е п и с а т е л я Р о з е Т о р е к у л о в н е , е г о с ы н у Э л ь д а р у , о п е р а т о р у М а н а с б е к у М у с а е в у , а в т о р у к н и г и о б А й т м а т о в е " Ч е л о в е к - в с е л е н н а я " Л е о н и д у С у м а р о к о в у .

Герои задают, возможно, наивные, но очень важные вопросы. Например, почему именно посредством сказок Чингиз Торекулович рассказывал о проблемах общества, о каких именно, что общего между записанной известным ученым ХIХ века Чоканом Валихановым легендой о Матери-оленихе и интерпретацией Айтматова, почему мальчик - герой картины - хотел стать рыбой. В фильме прозвучали и личные вопросы: каким был писатель с детьми, помогал ли он им делать уроки, какие сказки рассказывал.

Вопросы звучали и вне рамок документальной картины - уже после ее показа. На них со сцены зрительному залу отвечали Эльдар Айтматов, Манасбек Мусаев и Леонид Сумароков.

Вместе с тем

Еще одним гостем показа стала Динара Жумабаева - вице-президент Иссык-Кульского форума, созданного еще в советское время по инициативе Чынгыза Айтматова. Она выразила надежду, что благодаря таким проектам, как "Загадки "Белого парохода", молодое поколение станет больше интересоваться творчеством писателя. Динара Жумабаева передала большой привет и слова благодарности от президента форума, сына великого писателя Аскара Айтматова.

Кстати

Альберт Зульхарнеев подчеркнул, что Амина Куренкеева получила высшее образование и продолжает обучение в магистратуре по программе Россотрудничества и квотам правительства России. Он призвал всех абитуриентов и школьников, присутствовавших в зале, внимательнее присмотреться к возможностям, предоставляемым таким сотрудничеством между странами. И, конечно, вдохновиться примером Амины.