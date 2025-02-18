Актриса Будина резко призвала отказаться от участия в «Оскаре»
Актриса Ольга Будина призвала отказаться от участия в номинации на «Оскар», поскольку ценности россиян не совпадают с ценностями людей, которые входят в комитет премии. Ее слова приводит «Комсомольская правда».
На творческой встрече с актрисой, прошедшей в медиагруппе «Россия сегодня», зашла речь о предстоящей премии «Оскар», на которую в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера номинирован российский актер Юрий Борисов.
Комментируя это, Будина призвала отказаться от участия в «Оскаре». По ее мнению, на Западе другая идеология и РФ «в своей новой идеологии не может ехать по старой колее».
«Мы не можем принимать участие в соискании "Оскара". Для нас эта премия не имеет никакой художественной ценности. Нам на "Оскар" наплевать и растереть. Наши ценности не совпадают с ценностями людей, которые входят в комитет премии», — добавила актриса.
Кроме того она считает, что в нынешних реалиях не может быть не только «Оскара», но и «Евровидения» и Олимпиады.
«Мы должны свои конкурсы поводить. А мы продолжаем нюхать ромашки и чесать в затылки, в то время, как в нас летят "Грады"», — заключила Будина.