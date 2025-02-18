Актриса Будина резко призвала отказаться от участия в «Оскаре»

Актриса Ольга Будина призвала отказаться от участия в номинации на «Оскар», поскольку ценности россиян не совпадают с ценностями людей, которые входят в комитет премии. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

На творческой встрече с актрисой, прошедшей в медиагруппе «Россия сегодня», зашла речь о предстоящей премии «Оскар», на которую в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера номинирован российский актер Юрий Борисов.

Комментируя это, Будина призвала отказаться от участия в «Оскаре». По ее мнению, на Западе другая идеология и РФ «в своей новой идеологии не может ехать по старой колее».

« М ы н е м о ж е м п р и н и м а т ь у ч а с т и е в с о и с к а н и и " О с к а р а " . Д л я н а с э т а п р е м и я н е и м е е т н и к а к о й х у д о ж е с т в е н н о й ц е н н о с т и . Н а м н а " О с к а р " н а п л е в а т ь и р а с т е р е т ь . Н а ш и ц е н н о с т и н е с о в п а д а ю т с ц е н н о с т я м и л ю д е й , к о т о р ы е в х о д я т в к о м и т е т п р е м и и » , — д о б а в и л а а к т р и с а .

Кроме того она считает, что в нынешних реалиях не может быть не только «Оскара», но и «Евровидения» и Олимпиады.