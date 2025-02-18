РЖД ввели штрафные меры за распитие алкоголя и хулиганство
Российские железные дороги предусмотрели штрафные меры для пассажиров, распивающих спиртное, пишет на официальном сайте пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (дочернее подразделение РЖД).
В компании уточнили, что нарушение общественного порядка со стороны попутчиков может омрачить даже самое долгожданное путешествие.
«Поэтому приняли решение обновить правила программы лояльности «РЖД Бонус». Теперь за распитие спиртных напитков, хулиганство или другие правонарушения в пути следования поезда пассажиры лишатся накопленных баллов», — пояснили в ФПК.
В пресс-службе уточнили, что баллы будут списаны в полном объёме с персонального счёта участника программы лояльности.
Напомним, что действующая на РЖД система баллов позволяет расплачиваться ими при покупке проездных документов. Баллы начисляются из расчета 1 балл за каждые 3,34 рубля, потраченных на билет.