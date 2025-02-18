РЖД ввели штрафные меры за распитие алкоголя и хулиганство

Российские железные дороги предусмотрели штрафные меры для пассажиров, распивающих спиртное, пишет на официальном сайте пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (дочернее подразделение РЖД).

В компании уточнили, что нарушение общественного порядка со стороны попутчиков может омрачить даже самое долгожданное путешествие.

« П о э т о м у п р и н я л и р е ш е н и е о б н о в и т ь п р а в и л а п р о г р а м м ы л о я л ь н о с т и «РЖД Бонус». Теперь за распитие спиртных напитков, хулиганство или другие правонарушения в пути следования поезда пассажиры лишатся накопленных баллов», — пояснили в ФПК.

В пресс-службе уточнили, что баллы будут списаны в полном объёме с персонального счёта участника программы лояльности.

Напомним, что действующая на РЖД система баллов позволяет расплачиваться ими при покупке проездных документов. Баллы начисляются из расчета 1 балл за каждые 3,34 рубля, потраченных на билет.