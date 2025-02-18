Вице-премьер РФ назвал условие открытия летнего сезона на Черном море

Решение об открытии летнего туристического сезона на побережье Черного моря будет приниматься только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора. Об этом на совещании президента РФ с правительством заявил вице-премьер России Виталий Савельев, сообщает ТАСС.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян до этого говорил, что лучшими направлениями для летнего отдыха внутри России в 2025 году станут Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Сочи, Геленджик и Крым.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.