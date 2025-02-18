Меган Маркл подозревают в плагиате при разработке логотипа ее бренда

Испанский город Порререс на острове Майорка рассматривает возможность подачи иска против Меган Маркл. Влати обвиняют ее в плагиате. По их словам, новый логотип бренда As Ever слишком похож на герб города.

Оба изображения включают одиноко стоящую пальму и двух парящих птиц по бокам. Разница лишь в цветах: герб Порререса выполнен в оттенках зеленого, оранжевого, белого и черного, а эмблема бренда Меган — в серо-белой гамме.

Мэр города Ксиска Мора уже инициировала юридическую проверку и заявила в интервью испанским СМИ: «Я не знаю, видела ли она герб, посещая туристические места, но фото на ее сайте точно сделано на Майорке. Это странно, зато теперь о нашем городе узнают во всём мире».

Представители Меган Маркл пока не дали официальных комментариев.

Этот скандал стал еще одним ударом по ее бренду после неудачного ребрендинга American Riviera Orchard. Некоторые эксперты полагают, что маркировка As Ever была запущена в спешке, а интернет-пользователи уже заметили, что некоторые рекламные материалы были созданы ещё для предыдущего бренда.