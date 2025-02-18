Сахалинская библиотека вернула консульству Южной Кореи глобус с неверными границами
Директор центральной библиотеки в сахалинском посёлке Ноглики Ольга Рожнова рассказала, что отправила в консульство Южной Кореи подаренный ранее глобус. Об этом пишет RT.
По данным портала, накануне консул Южной Кореи подарил библиотеке глобус, на котором такие российские регионы, как Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области все еще находились в составе Украины.
Кроме того, Курильские острова хоть и были отделены линией от Японии, но их цветовое обозначение было больше похоже на японское, чем на российское.
«Отправили вчера почтой. В месте назначения указали канцелярию южнокорейского консульства в Южно-Сахалинске», — пояснила Рожнова.
Директор отметила, что карты для глобуса напечатали недавно, он новый. Она добавила, что дипломат уровня консула не может не понимать, что он делает.
В МИД Южной Кореи сообщили ранее, что целью подарка было продвижение корейского варианта названия Японского моря. Дипломаты уточнили, что призывают называть его «Восточно-Корейским морем» и проводят кампанию по внедрению этого названия.