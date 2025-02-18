Директор центральной библиотеки в сахалинском посёлке Ноглики Ольга Рожнова рассказала, что отправила в консульство Южной Кореи подаренный ранее глобус. Об этом пишет RT.

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По данным портала, накануне консул Южной Кореи подарил библиотеке глобус, на котором такие российские регионы, как Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области все еще находились в составе Украины.

Кроме того, Курильские острова хоть и были отделены линией от Японии, но их цветовое обозначение было больше похоже на японское, чем на российское.

« О т п р а в и л и в ч е р а п о ч т о й . В м е с т е н а з н а ч е н и я у к а з а л и к а н ц е л я р и ю ю ж н о к о р е й с к о г о к о н с у л ь с т в а в Южно-Сахалинске», — пояснила Рожнова.

Директор отметила, что карты для глобуса напечатали недавно, он новый. Она добавила, что дипломат уровня консула не может не понимать, что он делает.

В МИД Южной Кореи сообщили ранее, что целью подарка было продвижение корейского варианта названия Японского моря. Дипломаты уточнили, что призывают называть его «Восточно-Корейским морем» и проводят кампанию по внедрению этого названия.