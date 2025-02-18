Президент России Владимир Путин поручил до полного освобождения Курской области от ВСУ выплачивать ежемесячно по 65 тысяч рублей всем жителям региона, которые потеряли свое имущество.

Во вторник глава государства в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург в формате видеоконференцсвязи проводит совещание с членами Правительства.

« Д о п о л н о г о о с в о б о ж д е н и я т е р р и т о р и и К у р с к о й о б л а с т и о т у к р а и н с к и х ф о р м и р о в а н и й в с е м ж и т е л я м р е г и о н а , у т р а т и в ш и м с в о е и м у щ е с т в о , б у д е м в ы п л а ч и в а т ь п о с р е д н е м у — п о 6 5 т ы с я ч р у б л е й е ж е м е с я ч н о . П р о ш у с р е д с т в а т а к и е и з ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а и з ы с к а т ь и о б е с п е ч и т ь н е о б х о д и м ы е в ы п л а т ы » , — с к а з а л о н , о б р а щ а я с ь к м и н и с т р у ф и н а н с о в РФ Антону Силуанову.

Российский лидер подчеркнул, что ежемесячные выплаты предназначены всем жителям курского приграничья, которые оказались в таком положении, - а это 112 620 человек. Он уточнил, что выплата является дополнительной к тому, что «сейчас люди получают».