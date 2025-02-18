Потерявшие имущество куряне будут ежемесячно получать по 65 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин поручил до полного освобождения Курской области от ВСУ выплачивать ежемесячно по 65 тысяч рублей всем жителям региона, которые потеряли свое имущество.
Во вторник глава государства в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург в формате видеоконференцсвязи проводит совещание с членами Правительства.
«До полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим свое имущество, будем выплачивать по среднему — по 65 тысяч рублей ежемесячно. Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», — сказал он, обращаясь к министру финансов РФ Антону Силуанову.
Российский лидер подчеркнул, что ежемесячные выплаты предназначены всем жителям курского приграничья, которые оказались в таком положении, - а это 112 620 человек. Он уточнил, что выплата является дополнительной к тому, что «сейчас люди получают».