Никас Сафронов подарил Папе Римскому две знаковые картины

Народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов встретился с Папой Римским в Доме святой Марфы, резиденции понтифика. Сафронов, получивший международное признание благодаря созданию портретов мировых лидеров и звезд, преподнес Франциску сразу два ценных презента: портрет, на котором он запечатлел главу римско-католической церкви, и особенную картину - на ней изображен храм Сан-Хосе-де-Флорес в Буэнос-Айресе, в котором начинал свое служение будущий Папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо.

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Примечательно, что подаренное Франциску полотно имеет необычную историю - оно находилось на борту международной космической станции с марта по конец сентября 2022 года, побывало в открытом космосе, сделав вместе с экипажем более 3000 витков вокруг Земли. Доставку картины на космическую станцию осуществил космонавт Олег Артемьев, а сейчас она заняла особое место в коллекции главы римско-католической церкви.

"Я благодарен Папе за эту встречу. Мы много говорили о культуре и о том, как важно помнить все духовное, созданное человечеством", - сказал народный художник РФ, который в начале 2000-х годов встречался с Папой Иоанном Павлом II. Во время аудиенции глава католической церкви благословил Сафронова на создание специальной коллекции картин для Ватикана и проведение выставок в европейских странах.

"Я невероятно счастлив, что мне было оказано высокое внимание... Искусство призвано объединять умы и сердца, страны и державы. Я всегда стараюсь нести своими работами духовность, я верующий человек, для меня важен Бог, я занимаюсь благотворительностью", - прокомментировал Никас Сафронов, чья картина "Зимняя Москва в год Тигра" также побывала на МКС, а затем была продана на аукционе ПМЭФ за 5 миллионов рублей.

Не секрет, что Ватикан весьма уважительно относится к искусству в целом и русской культуре в частности. К примеру, в ноябре 2024 г. Святым Престолом был организован концерт, посвященный творчеству Дмитрия Шостаковича. В настоящий момент проходит экспозиция православной иконописи. Также при поддержке Ватикана в одной из базилик Рима состоялось выступление хора Российской академии им. Гнесиных с программой русской духовной музыки. Папа Франциск и сам является большим ценителем культуры - он неравнодушен к классической музыке и к творчеству Достоевского, которого понтифик публично называет любимым писателем.

У Никаса Сафронова давние связи с Италией. Живописные венецианские пейзажи и архитектура Лагуны вдохновили его на создание собственного художественного стиля Dream Vision.

Сафронов также поддерживает дружеские отношения с известными итальянскими деятелями культуры, включая актрис Софи Лорен и Орнеллу Мути.