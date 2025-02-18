Россиянам напомнили о длинных выходных в мае
Благодаря отсутствию сокращенных недель в феврале и марте россиян ждут длинные майские праздники. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года», — сказал глава ведомства.
Котяков добавил, что календарь выходных и рабочих дней каждый год определяется правительством РФ. При его формировании кабмин учитывает длительность новогодних и майских праздников, отметил министр.
Юрист Владимирова сообщила, что выходной с 24 февраля перенесли на 8 мая
День защитника Отечества в 2025 году выпадает на воскресенье, но длинных выходных не будет, потому что дополнительный выходной в честь праздника перенесли на 8 мая. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
«На праздник День защитника Отечества длинных выходных в этом году не будет, несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май», — сказала Владимирова.
Соответствующее решение принято правительством и утверждено в постановлении «О переносе выходных дней на 2025 год».
Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Эксперт Дударев объяснил отсутствие длинных выходных на 23 февраля и 8 марта
Привычный праздничный график россиян в феврале и марте этого года изменится - длинных выходных на День защитника Отечества и Международный женский день не будет. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
Это связано с особенностями формирования производственного календаря в 2025 году, отметил эксперт в беседе с агентством "Прайм".
По словам Дударева, 23 февраля выпадает на воскресенье, которое является выходным при стандартной "пятидневке". При этом право на дополнительный выходной сохраняется, но его переносят на 8 мая, чтобы продлить майские праздники.
Что же касается 8 марта, то это будет суббота, которая также является выходным. Дополнительный день отдыха за этот праздник переносится на пятницу 13 июня. При этом 7 марта рабочий день будет сокращен на один час.
Дударев пояснил, что такой подход обеспечивает равномерное распределение длинных выходных в течение года, а также помогает оптимизировать рабочий календарь и предложить россиянам более удобный график отдыха.
В Госдуме рассказали о календаре праздников в 2025 году
О графике рабочих, выходных и нерабочих праздничных дней рассказал в комментарии "РГ" председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
Зачем нужен календарь
Он напомнил, что гражданам и работодателям власти предоставляют возможность заранее планировать отдых и трудовые графики, а также понимать порядок оплаты за работу в конкретные дни. Расчет резерва отпусков на 2025 год помогает организациям по стране равномерно распределять расходы на отпускные выплаты и снижать налоговую нагрузку, добавил депутат.
"Если сотрудник трудится в праздничный или выходной день, его труд оплачивается в повышенном размере: при окладной системе - в двойном размере или в обычном размере с предоставлением отгула, - пояснил Гаврилов. - Работники, получающие сдельную оплату, могут рассчитывать на двойную сдельную расценку за труд в такие дни".
О графике на ближайшие полгода
В феврале планируется 20 рабочих дней, 7 выходных и 1 нерабочий праздничный день, совпадающий с Днем защитника Отечества. Этот праздник также повлияет на график.
Март - месяц, в котором выпадает 21 рабочий день, включая 1 предпраздничный, 9 выходных и 1 праздничный день, посвященный Международному женскому дню.
Апрель отличается отсутствием праздничных дней, но включает 22 рабочих дня и 8 выходных, что делает его месяцем настоящей трудовой активности.
Однако уже в мае россиян ожидает два праздничных дня - 1 мая День международной солидности трудящихся и важнейший праздник - День Победы Красной армии и советского народа над фашизмом 9 мая.
"Это месяц, когда установлены 18 рабочих дней и 11 выходных, включая переносы дней с января. Не так уж мало, согласитесь", - отметил депутат.
Июнь имеет 19 рабочих дней, из которых 1 - предпраздничный. На День России (12 июня) предусмотрен выходной. "Работа в этот день, как и в другие праздники, оплачивается в повышенном размере, что предусмотрено трудовым законодательством. Для тех, кто трудится по сдельной системе, применяется двойная сдельная расценка", - сообщил парламентарий.
О переносах
"Теперь разберем, что касается переносов. В 2025 году некоторые праздничные и выходные дни переносятся для более рационального распределения отдыха, - напомнил глава комитета. - Так, прошедший выходной 4 января (суббота) будет перенесен на 2 мая (пятница), а прошедший выходной 5 января (воскресенье) - на 31 декабря (среда). То есть можете быть спокойны, 31 декабря в этом году будет выходным днем".
23 февраля 2025 года, выпадающее на воскресенье, остается выходным днем, как и положено по празднику. В соответствии с законодательством, дополнительный выходной за совпадение праздничного дня с выходным переносится на 8 мая (четверг). Аналогично, за 8 марта (субботу) выходной переносится на 13 июня (пятницу).
"Таким образом, праздничные дни сохраняются, а дополнительные переносы позволяют перераспределить отдых на другие дни", - пояснил депутат.
Об отгулах
Важно помнить, что с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в правилах предоставления отгулов. "Отныне их использование ограничено одним годом, а в случае увольнения работодатель обязан компенсировать все неиспользованные отгулы. Это правило направлено на упрощение учета рабочего времени и соблюдение прав работников", - разъяснил Гаврилов.
РСТ назвал популярные туристические направления на 23 февраля и 8 марта
Организованные российские туристы на 23 февраля выбирают Египет, а на 8 марта - Таиланд, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные магазина туров Travelata.ru.
"Два весенних праздника организованные российские туристы планируют отметить на пляжных курортах: на 23 февраля чаще всего выбирают Египет, на 8 марта - Таиланд", - говорится в сообщении.
По данным компании, на Египет приходится 30% от всех забронированных туров на 23 февраля. Средний чек такого путешествия составил 181 тыс. рублей против 166 тыс. рублей годом ранее. Второе место по спросу, как и в прошлом году, занимает Таиланд (18%). Средняя цена поездки выросла с 257 тыс. до 272 тыс. рублей. Третье место - у ОАЭ (14%). Средний чек увеличился до 208 тыс. рублей.
На 8 марта по бронированиям лидирует Таиланд. Египет - на втором месте, ОАЭ - на третьем. В прошлом году Таиланд занимал вторую строчку, а в этом году его доля выросла с 20% до 26%, при этом средний чек увеличился примерно на 3 тыс. рублей и составил 266 тыс. рублей. Египет годом ранее был лидером среди популярных направлений, сейчас его доля уменьшилась с 23% до 19%. Средний чек, наоборот, увеличился со 171 тыс. до 199 тыс. рублей. Третью строчку два года подряд занимают ОАЭ, их доля снизилась на 1% и сейчас составляет 17%. Средняя цена поездки снизилась с 256 тыс. до 242 тыс. рублей, рассказали эксперты.
В первую пятерку наиболее популярных направлений на оба праздника входят также Россия и Турция. За год оба направления немного потеряли в объеме. Средний чек поездки по России в этом году составляет 74 тыс. рублей. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев отметил, что туристы, несмотря на отсутствие расширенных выходных на праздниках, активно бронируют туры на эти даты.
Опрос: Компании стали отказываться от празднований 23 Февраля и 8 Марта
Согласно опросу, проведенному профессиональным сообществом MICE Excellence, 53 процента компаний в этом году не планируют отмечать на работе предстоящие праздники — 23 Февраля и 8 Марта.
40 процентов респондентов сообщили, что празднование состоится. Примерно одинаковое количество опрошенных изменили свое мнение: три процента компаний, не отмечавших в прошлом году, решили провести праздник, тогда как четыре процента отказались от традиции.
Среди тех, кто планирует торжества, 91 процент компаний проведут их в офисе, а девять процентов выберут внешнюю площадку, например лофт или ресторан. Примерно каждая пятая компания организует централизованные подарки для сотрудников.
Практика празднования 23 Февраля и 8 Марта на рабочих местах постепенно сокращается. 56 процентов ивент-менеджеров отметили значительное снижение запросов на организацию таких мероприятий. 28 процентов сообщили о сокращении примерно на треть, еще 28 процентов — на 15–30 процентов. При этом треть профессиональных организаторов не заметили изменений в количестве таких заказов.