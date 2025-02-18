Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Благодаря отсутствию сокращенных недель в феврале и марте россиян ждут длинные майские праздники. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

« П о л у ч и л о с ь т а к , ч т о 8 м а р т а и 2 3 ф е в р а л я в ы п а л и н а в ы х о д н ы е д н и , м ы э т и м и д н я м и в о с п о л ь з о в а л и с ь , ч т о б ы с ф о р м и р о в а т ь д о с т а т о ч н о д л и н н ы е м а й с к и е п р а з д н и к и . С е г о д н я к а л е н д а р ь д о с т а т о ч н о с б а л а н с и р о в а н , у н а с м е н ь ш е р а з о р в а н н ы х т р у д о в ы х н е д е л ь в н у т р и г о д а » , — с к а з а л г л а в а в е д о м с т в а .

Котяков добавил, что календарь выходных и рабочих дней каждый год определяется правительством РФ. При его формировании кабмин учитывает длительность новогодних и майских праздников, отметил министр.

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День защитника Отечества в 2025 году выпадает на воскресенье, но длинных выходных не будет, потому что дополнительный выходной в честь праздника перенесли на 8 мая. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

« Н а п р а з д н и к Д е н ь з а щ и т н и к а О т е ч е с т в а д л и н н ы х в ы х о д н ы х в э т о м г о д у н е б у д е т , н е с м о т р я н а т о , ч т о п р а з д н и ч н а я д а т а в ы п а л а н а в ы х о д н о й ( в о с к р е с е н ь е ) . Э т о т д е н ь о т д ы х а п е р е н о с и т с я н а м а й » , — с к а з а л а Владимирова.

Соответствующее решение принято правительством и утверждено в постановлении «О переносе выходных дней на 2025 год».

Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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Привычный праздничный график россиян в феврале и марте этого года изменится - длинных выходных на День защитника Отечества и Международный женский день не будет. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Это связано с особенностями формирования производственного календаря в 2025 году, отметил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

По словам Дударева, 23 февраля выпадает на воскресенье, которое является выходным при стандартной "пятидневке". При этом право на дополнительный выходной сохраняется, но его переносят на 8 мая, чтобы продлить майские праздники.

Что же касается 8 марта, то это будет суббота, которая также является выходным. Дополнительный день отдыха за этот праздник переносится на пятницу 13 июня. При этом 7 марта рабочий день будет сокращен на один час.

Дударев пояснил, что такой подход обеспечивает равномерное распределение длинных выходных в течение года, а также помогает оптимизировать рабочий календарь и предложить россиянам более удобный график отдыха.

О графике рабочих, выходных и нерабочих праздничных дней рассказал в комментарии "РГ" председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Зачем нужен календарь

Он напомнил, что гражданам и работодателям власти предоставляют возможность заранее планировать отдых и трудовые графики, а также понимать порядок оплаты за работу в конкретные дни. Расчет резерва отпусков на 2025 год помогает организациям по стране равномерно распределять расходы на отпускные выплаты и снижать налоговую нагрузку, добавил депутат.

" Е с л и с о т р у д н и к т р у д и т с я в п р а з д н и ч н ы й и л и в ы х о д н о й д е н ь , е г о т р у д о п л а ч и в а е т с я в п о в ы ш е н н о м р а з м е р е : п р и о к л а д н о й с и с т е м е - в д в о й н о м р а з м е р е и л и в о б ы ч н о м р а з м е р е с п р е д о с т а в л е н и е м о т г у л а , - п о я с н и л Гаврилов. - Работники, получающие сдельную оплату, могут рассчитывать на двойную сдельную расценку за труд в такие дни".

О графике на ближайшие полгода

В феврале планируется 20 рабочих дней, 7 выходных и 1 нерабочий праздничный день, совпадающий с Днем защитника Отечества. Этот праздник также повлияет на график.

Март - месяц, в котором выпадает 21 рабочий день, включая 1 предпраздничный, 9 выходных и 1 праздничный день, посвященный Международному женскому дню.

Апрель отличается отсутствием праздничных дней, но включает 22 рабочих дня и 8 выходных, что делает его месяцем настоящей трудовой активности.

Однако уже в мае россиян ожидает два праздничных дня - 1 мая День международной солидности трудящихся и важнейший праздник - День Победы Красной армии и советского народа над фашизмом 9 мая.

" Э т о м е с я ц , к о г д а у с т а н о в л е н ы 1 8 р а б о ч и х д н е й и 1 1 в ы х о д н ы х , в к л ю ч а я п е р е н о с ы д н е й с я н в а р я . Н е т а к у ж м а л о , с о г л а с и т е с ь " , - о т м е т и л д е п у т а т .

Июнь имеет 19 рабочих дней, из которых 1 - предпраздничный. На День России (12 июня) предусмотрен выходной. "Работа в этот день, как и в другие праздники, оплачивается в повышенном размере, что предусмотрено трудовым законодательством. Для тех, кто трудится по сдельной системе, применяется двойная сдельная расценка", - сообщил парламентарий.

О переносах

"Теперь разберем, что касается переносов. В 2025 году некоторые праздничные и выходные дни переносятся для более рационального распределения отдыха, - напомнил глава комитета. - Так, прошедший выходной 4 января (суббота) будет перенесен на 2 мая (пятница), а прошедший выходной 5 января (воскресенье) - на 31 декабря (среда). То есть можете быть спокойны, 31 декабря в этом году будет выходным днем".

23 февраля 2025 года, выпадающее на воскресенье, остается выходным днем, как и положено по празднику. В соответствии с законодательством, дополнительный выходной за совпадение праздничного дня с выходным переносится на 8 мая (четверг). Аналогично, за 8 марта (субботу) выходной переносится на 13 июня (пятницу).

" Т а к и м о б р а з о м , п р а з д н и ч н ы е д н и с о х р а н я ю т с я , а д о п о л н и т е л ь н ы е п е р е н о с ы п о з в о л я ю т п е р е р а с п р е д е л и т ь о т д ы х н а д р у г и е д н и " , - п о я с н и л д е п у т а т .

Об отгулах

Важно помнить, что с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в правилах предоставления отгулов. "Отныне их использование ограничено одним годом, а в случае увольнения работодатель обязан компенсировать все неиспользованные отгулы. Это правило направлено на упрощение учета рабочего времени и соблюдение прав работников", - разъяснил Гаврилов.

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Организованные российские туристы на 23 февраля выбирают Египет, а на 8 марта - Таиланд, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные магазина туров Travelata.ru.

" Д в а в е с е н н и х п р а з д н и к а о р г а н и з о в а н н ы е р о с с и й с к и е т у р и с т ы п л а н и р у ю т о т м е т и т ь н а п л я ж н ы х к у р о р т а х : н а 2 3 ф е в р а л я ч а щ е в с е г о в ы б и р а ю т Египет, на 8 марта - Таиланд", - говорится в сообщении.

По данным компании, на Египет приходится 30% от всех забронированных туров на 23 февраля. Средний чек такого путешествия составил 181 тыс. рублей против 166 тыс. рублей годом ранее. Второе место по спросу, как и в прошлом году, занимает Таиланд (18%). Средняя цена поездки выросла с 257 тыс. до 272 тыс. рублей. Третье место - у ОАЭ (14%). Средний чек увеличился до 208 тыс. рублей.

На 8 марта по бронированиям лидирует Таиланд. Египет - на втором месте, ОАЭ - на третьем. В прошлом году Таиланд занимал вторую строчку, а в этом году его доля выросла с 20% до 26%, при этом средний чек увеличился примерно на 3 тыс. рублей и составил 266 тыс. рублей. Египет годом ранее был лидером среди популярных направлений, сейчас его доля уменьшилась с 23% до 19%. Средний чек, наоборот, увеличился со 171 тыс. до 199 тыс. рублей. Третью строчку два года подряд занимают ОАЭ, их доля снизилась на 1% и сейчас составляет 17%. Средняя цена поездки снизилась с 256 тыс. до 242 тыс. рублей, рассказали эксперты.

В первую пятерку наиболее популярных направлений на оба праздника входят также Россия и Турция. За год оба направления немного потеряли в объеме. Средний чек поездки по России в этом году составляет 74 тыс. рублей. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев отметил, что туристы, несмотря на отсутствие расширенных выходных на праздниках, активно бронируют туры на эти даты.

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Согласно опросу, проведенному профессиональным сообществом MICE Excellence, 53 процента компаний в этом году не планируют отмечать на работе предстоящие праздники — 23 Февраля и 8 Марта.

40 процентов респондентов сообщили, что празднование состоится. Примерно одинаковое количество опрошенных изменили свое мнение: три процента компаний, не отмечавших в прошлом году, решили провести праздник, тогда как четыре процента отказались от традиции.

Среди тех, кто планирует торжества, 91 процент компаний проведут их в офисе, а девять процентов выберут внешнюю площадку, например лофт или ресторан. Примерно каждая пятая компания организует централизованные подарки для сотрудников.

Практика празднования 23 Февраля и 8 Марта на рабочих местах постепенно сокращается. 56 процентов ивент-менеджеров отметили значительное снижение запросов на организацию таких мероприятий. 28 процентов сообщили о сокращении примерно на треть, еще 28 процентов — на 15–30 процентов. При этом треть профессиональных организаторов не заметили изменений в количестве таких заказов.

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