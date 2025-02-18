Специалист рассказал о причинах теплой зимы

Специалист Елисеев рассказал о причинах тёплой зимы
Учёный-метеоролог института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Алексей Елисеев рассказал о причинах тёплой зимы.
В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что нынешней зимой на климат оказал влияние Атлантический океан, а не эффект Эль-Ниньо из тропических вод.
По словам специалиста, в широтах России обычная циркуляция атмосферы устроена в виде смены циклонов и антициклонов.
«В этом году антициклонов в средней полосе России практически нет. Но это понятно даже без всякого Гидрометцентра, потому что антициклоническая погода всегда солнечная и холодная. А такого давно не наблюдалось. Зато один за другим идут циклоны», — добавил метеоролог.
Ранее сообщалось, что январь 2025 года стал самым тёплым январём за всю историю наблюдений.