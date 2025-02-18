Специалист рассказал о причинах теплой зимы

Учёный-метеоролог института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Алексей Елисеев рассказал о причинах тёплой зимы.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что нынешней зимой на климат оказал влияние Атлантический океан, а не эффект Эль-Ниньо из тропических вод.

По словам специалиста, в широтах России обычная циркуляция атмосферы устроена в виде смены циклонов и антициклонов.

« В э т о м г о д у а н т и ц и к л о н о в в с р е д н е й п о л о с е Р о с с и и п р а к т и ч е с к и н е т . Н о э т о п о н я т н о д а ж е б е з в с я к о г о Г и д р о м е т ц е н т р а , п о т о м у ч т о а н т и ц и к л о н и ч е с к а я п о г о д а в с е г д а с о л н е ч н а я и х о л о д н а я . А т а к о г о д а в н о н е н а б л ю д а л о с ь . З а т о о д и н з а д р у г и м и д у т ц и к л о н ы » , — д о б а в и л м е т е о р о л о г .

Ранее сообщалось, что январь 2025 года стал самым тёплым январём за всю историю наблюдений.