Специалист Елисеев рассказал о причинах тёплой зимы

Учёный-метеоролог института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Алексей Елисеев рассказал о причинах тёплой зимы.

Специалист рассказал о причинах теплой зимы
© РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что нынешней зимой на климат оказал влияние Атлантический океан, а не эффект Эль-Ниньо из тропических вод.

По словам специалиста, в широтах России обычная циркуляция атмосферы устроена в виде смены циклонов и антициклонов.

«В этом году антициклонов в средней полосе России практически нет. Но это понятно даже без всякого Гидрометцентра, потому что антициклоническая погода всегда солнечная и холодная. А такого давно не наблюдалось. Зато один за другим идут циклоны», добавил метеоролог.

Ранее сообщалось, что январь 2025 года стал самым тёплым январём за всю историю наблюдений.