Россиянам напомнили о длинных майских выходных

Благодаря отсутствию сокращенных недель в феврале и марте россиян ждут длинные майские праздники. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Глава ведомства отметил, что в этом году 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни. В связи с этим правительство решило сформировать длинные майские праздники.

« С е г о д н я к а л е н д а р ь д о с т а т о ч н о с б а л а н с и р о в а н , у н а с м е н ь ш е р а з о р в а н н ы х т р у д о в ы х н е д е л ь в н у т р и г о д а » , — с к а з а л г л а в а в е д о м с т в а .

Котяков добавил, что календарь выходных и рабочих дней каждый год определяется правительством РФ. При его формировании кабмин учитывает длительность новогодних и майских праздников, отметил министр.

В конце января эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова сообщила, что дополнительный выходной в честь Дня защитника Отечества в 2025 году перенесли на 8 мая. Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.