Фурсенко допустил разморозку научных отношений между РФ и США

Разморозка научных отношений с США возможна, но взаимодействие будет организовано иначе. Об этом заявил ТАСС помощник российского президента Андрей Фурсенко в кулуарах Форума будущих технологий.

"Я думаю, что да [возможна разморозка]. Думаю, что полностью они никогда не замораживались, какие-то отношения всегда были. Но, конечно, это будет организовано не совсем так, как было до этого. Что-то сильно поменяется по разным причинам", - сказал Фурсенко.

Российская и американская делегации 18 февраля в Эр-Рияде провели переговоры, которые продлились около 4,5 часа. Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По словам Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, которые хотели затронуть, в том числе обсудили сближение позиций РФ и США и контакты по Украине. Он уточнил, что пока неизвестно, кто войдет в число переговорщиков по украинскому урегулированию, решение будет за президентом. Лавров назвал разговор с представителями Вашингтона очень полезным и сообщил, что РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. В Госдепартаменте, в свою очередь, отметили, что Лавров и Рубио на встрече договорились создать переговорные группы по Украине, а также о будущем сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов.

О форуме

Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В этом году он состоялся при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация "Росатом". Генеральный партнер - "Сбер", стратегический партнер - ПАО "Россети", стратегический научный партнер - НИЦ "Курчатовский институт". ТАСС выступает информационным партнером форума.