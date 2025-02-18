В Санкт-Петербурге захотели ввести новые ограничения для мигрантов. Иностранцам, в частности, захотели запретить работать курьерами. Об этом на заседании правительства города заявил глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, пишет «Фонтанка».

Как рассказал чиновник, к нему обратился депутат Госдумы Михаил Романов с жалобой на иностранных специалистов, которые, работая в доставке, нарушают правила дорожного движения, «гоняя на электровелосипедах по тротуарам». Капитанов заверил, что ведется работа по ограничению работы мигрантов в качестве курьеров.

Кроме того, с 2025 года в российском городе планируют следить за скоплением мигрантов с помощью видеонаблюдения — восемь тысяч камер захотели оснастить системой распознавания этнической принадлежности, уточняет издание.

« Д о п о л н и т е л ь н о р а с с м а т р и в а е т с я в о з м о ж н о с т ь у ч а с т и я с у б ъ е к т а в а п р о б а ц и и с и с т е м ы т р е х с т о р о н н е й п р о в е р к и и н о с т р а н н ы х г р а ж д а н » , — у т о ч н и л К а п и т а н о в .

По его словам, в планах также наладить систему, которая будет сравнивать дата-данные, фотографии и разрешение на пребывание. Нарушителям по итогам таких проверок будут закрывать въезд в страну.

Ранее в Татарстане мигрантам запретили работать в такси и ремонтировать компьютеры. Помимо этого, им будет запрещено работать ветеринарами, охранниками, а также предоставлять финансовые, бухгалтерские и правовые услуги.