Москвичка завела собак в квартире и вызвала недовольство у соседей

Москвичка 13 йоркширских терьеров в квартире дома в Полесском проезде. Ее соседи обратились в прокуратуру. Об этом сообщает MSK1.RU в своем Telegram-канале.

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Согласно сообщению, соседи обеспокоены тем, что животные живут в антисанитарных условиях, без ветеринарного ухода и прогулок на свежем воздухе. Женщину обвинили в безответственном отношении к собакам.

Уточняется, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за уклонение от регистрации и вакцинации животных.

Ранее стало известно, что жительница московского района Ростокино завела в квартире 90 кошек и содержала их в антисанитарных условиях, животные — больные и слабые — годами ютятся в тесных переносках.