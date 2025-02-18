Россиян приглашают проверить свои знания об Арктике

Национальный парк «Русская Арктика» в феврале 2025 года проведет свою третью эколого-просветительскую акцию Арктический диктант - впервые участие в ней смогут принять школьники. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Арктический диктант (и для взрослых, и для детей) состоится 28 февраля - в день Арктики. Директор парка «Русская Арктика» Александр Кирилов рассказал, что в прошлые годы организаторы площадок просили подготовить вопросы именно для детей. В итоге в 2025 году было решено провести и детский Арктический диктант для школьников среднего и старшего возраста.

Участие в акции принимают школы, средние специальные учебные заведения, вузы, музеи, библиотеки, молодежные, ветеранские и другие общественные организации, ставшие площадками проекта. В Архангельске основной площадкой диктанта вновь станет визит-центр национального парка «Арктическое посольство».

За два года проведения диктанта как масштабной всероссийской акции его написали почти семь тысяч человек на более чем ста двадцати площадках.

– Э т о п о к а з а л о в о с т р е б о в а н н о с т ь а к ц и и и т о , ч т о е ё г л а в н а я ц е л ь д о с т и г н у т а . М ы у с п е ш н о п р и в л е к а е м в н и м а н и е о б щ е с т в е н н о с т и к п р и р о д о о х р а н н о й д е я т е л ь н о с т и , в т о м ч и с л е в в ы с о к и х ш и р о т а х , – о т м е т и л Александр Кирилов.

Участники Арктического диктанта ответят на 30 вопросов об истории открытия и исследования Арктики, о ее животном и растительном мирах, о природных явлениях, особенностях арктических топонимов, об именах и судьбах русских и зарубежных исследователей. За каждый правильный ответ участнику начисляется один балл. Победителями станут участники, набравшие 30 баллов.

В 2025 году был впервые проведен конкурс вопросов для Арктического диктанта. Задачей участников конкурса было составить интересные, глубокие и элегантные вопросы. Авторы самых оригинальных заданий получат призы.