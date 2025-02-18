Россиян приглашают проверить свои знания об Арктике
Национальный парк «Русская Арктика» в феврале 2025 года проведет свою третью эколого-просветительскую акцию Арктический диктант - впервые участие в ней смогут принять школьники. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».
Арктический диктант (и для взрослых, и для детей) состоится 28 февраля - в день Арктики. Директор парка «Русская Арктика» Александр Кирилов рассказал, что в прошлые годы организаторы площадок просили подготовить вопросы именно для детей. В итоге в 2025 году было решено провести и детский Арктический диктант для школьников среднего и старшего возраста.
Участие в акции принимают школы, средние специальные учебные заведения, вузы, музеи, библиотеки, молодежные, ветеранские и другие общественные организации, ставшие площадками проекта. В Архангельске основной площадкой диктанта вновь станет визит-центр национального парка «Арктическое посольство».
За два года проведения диктанта как масштабной всероссийской акции его написали почти семь тысяч человек на более чем ста двадцати площадках.
– Это показало востребованность акции и то, что её главная цель достигнута. Мы успешно привлекаем внимание общественности к природоохранной деятельности, в том числе в высоких широтах, – отметил Александр Кирилов.
Участники Арктического диктанта ответят на 30 вопросов об истории открытия и исследования Арктики, о ее животном и растительном мирах, о природных явлениях, особенностях арктических топонимов, об именах и судьбах русских и зарубежных исследователей. За каждый правильный ответ участнику начисляется один балл. Победителями станут участники, набравшие 30 баллов.
В 2025 году был впервые проведен конкурс вопросов для Арктического диктанта. Задачей участников конкурса было составить интересные, глубокие и элегантные вопросы. Авторы самых оригинальных заданий получат призы.