Астролог объяснил, почему 18 февраля идеально подходит для переговоров РФ и США

Сегодняшний день, 18 февраля, идеально подходит для переговоров между Россией и США, которые проходят в Саудовской Аравии, поскольку это день больших достижений и возможностей.

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Такое мнение высказал астролог Борис Зак.

— Т а к к а к Л у н а у б ы в а е т , с е г о д н я ш н и е д о с т и ж е н и я б у д у т н е с т и д о л г о с р о ч н ы й х а р а к т е р . Л у н а с е г о д н я н а х о д и т с я в С к о р п и о н е , ч т о п о в ы ш а е т н а ш у и н т у и ц и ю и п с и х о л о г и ч е с к о е в о с п р и я т и е с о б е с е д н и к а . С е г о д н я м ы с к л о н н ы г л у б ж е в и д е т ь с у т ь п р о и с х о д я щ е г о и л у ч ш е ч и т а е м « м е ж д у с т р о к » , — о т м е т и л о н .

Однако для успешных переговоров должна быть создана спокойная атмосфера, где никто не давит, поскольку 18 февраля люди обладают повышенной эмоциональной восприимчивостью из-за Меркурия в Рыбах.

Он является планетой переговоров, и его соединение с Селеной указывает на то, что произнесенные сегодня слова будут восприняты как мудрые речи, направленные на урегулирование конфликта. То есть угроз и агрессии в словах 18 февраля ожидать не стоит, полагает Зак. Положение остальных планет также благоприятно для большинства начинаний.

— В о в с е х д е л о в ы х в о п р о с а х с е г о д н я н у ж н о и с к а т ь с к р ы т ы й п о д т е к с т и т а й н ы . О ч е н ь м н о г о в а ж н о г о б у д е т с к а з а н о з а в у а л и р о в а н н о и л и в в и д е е л е р а з л и ч и м ы х н а м е к о в . Т а к ч т о с е г о д н я в с е ч и т а е м « м е ж д у с т р о к » , — з а к л ю ч и л а с т р о л о г в б е с е д е с Life.ru.

Все участников переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — и с российской, и американской стороны — выбрали для мероприятия галстуки в синих оттенках. Эксперт по публичным выступлениям и переговорам Алексей Кобелюк объяснил, как это можно трактовать.

Переговоры делегаций РФ и США 18 февраля начались в Эр-Рияде. Представителями делегации Штатов стали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а от российской стороны в Саудовскую Аравию отправились глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Спустя несколько часов первая сессия переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны перешли к рабочему ланчу.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже провел встречу с представителями команды президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии. Он сказал, что Трамп эффективно справляется с решением проблем, и выразил мнение о важности налаживания связей между Россией и США.