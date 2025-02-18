Астролог объяснил, почему 18 февраля идеально подходит для переговоров РФ и США

Астролог Зак объяснил, почему 18 февраля идеально подходит для переговоров РФ и США
Сегодняшний день, 18 февраля, идеально подходит для переговоров между Россией и США, которые проходят в Саудовской Аравии, поскольку это день больших достижений и возможностей.
Такое мнение высказал астролог Борис Зак.
— Так как Луна убывает, сегодняшние достижения будут нести долгосрочный характер. Луна сегодня находится в Скорпионе, что повышает нашу интуицию и психологическое восприятие собеседника. Сегодня мы склонны глубже видеть суть происходящего и лучше читаем «между строк», — отметил он.
Однако для успешных переговоров должна быть создана спокойная атмосфера, где никто не давит, поскольку 18 февраля люди обладают повышенной эмоциональной восприимчивостью из-за Меркурия в Рыбах.
Он является планетой переговоров, и его соединение с Селеной указывает на то, что произнесенные сегодня слова будут восприняты как мудрые речи, направленные на урегулирование конфликта. То есть угроз и агрессии в словах 18 февраля ожидать не стоит, полагает Зак. Положение остальных планет также благоприятно для большинства начинаний.
— Во всех деловых вопросах сегодня нужно искать скрытый подтекст и тайны. Очень много важного будет сказано завуалированно или в виде еле различимых намеков. Так что сегодня все читаем «между строк», — заключил астролог в беседе с Life.ru.
Все участников переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — и с российской, и американской стороны — выбрали для мероприятия галстуки в синих оттенках. Эксперт по публичным выступлениям и переговорам Алексей Кобелюк объяснил, как это можно трактовать.
Переговоры делегаций РФ и США 18 февраля начались в Эр-Рияде. Представителями делегации Штатов стали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а от российской стороны в Саудовскую Аравию отправились глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Спустя несколько часов первая сессия переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны перешли к рабочему ланчу.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже провел встречу с представителями команды президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии. Он сказал, что Трамп эффективно справляется с решением проблем, и выразил мнение о важности налаживания связей между Россией и США.