Винник рассказал о планах после возвращения в РФ

Вернувшийся из американского заключения Александр Винник рассказал о своих планах. Как сообщают «Известия», сейчас он планирует восстанавливать нарушенное здоровье.

45-летний уроженец Кургана вернулся в Россию на прошлой неделе в рамках обмена с США. В ответ российская сторона выдала американского экс-дипломата Марка Фогеля, которого приговорили в России к тюремному сроку за контрабанду наркотиков.

« Х о ч у у з н а т ь , ч т о и с п о р т и л о с ь в м о е м о р г а н и з м е , и в о с с т а н о в и т ь з д о р о в ь е . П о т о м у ж е з а н я т ь с я д е л о м , с к о т о р ы м я б ы л с в я з а н » , — с к а з а л о н в б е с е д е с ж у р н а л и с т а м и .

Программист добавил, что он не политический человек и не собирается работать в этой области.

Напомним, что в США Винника обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности. Его задержали в 2017 году в Греции. В мае 2024 года россиянин пошел на заключение сделки с обвинением. Адвокаты предполагали, что его приговорят менее чем к 10 годам лишения свободы.