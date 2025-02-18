Винник рассказал о планах после возвращения в РФ
Вернувшийся из американского заключения Александр Винник рассказал о своих планах. Как сообщают «Известия», сейчас он планирует восстанавливать нарушенное здоровье.
45-летний уроженец Кургана вернулся в Россию на прошлой неделе в рамках обмена с США. В ответ российская сторона выдала американского экс-дипломата Марка Фогеля, которого приговорили в России к тюремному сроку за контрабанду наркотиков.
«Хочу узнать, что испортилось в моем организме, и восстановить здоровье. Потом уже заняться делом, с которым я был связан», — сказал он в беседе с журналистами.
Программист добавил, что он не политический человек и не собирается работать в этой области.
Напомним, что в США Винника обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности. Его задержали в 2017 году в Греции. В мае 2024 года россиянин пошел на заключение сделки с обвинением. Адвокаты предполагали, что его приговорят менее чем к 10 годам лишения свободы.