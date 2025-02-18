Телеканал «ТВ Центр» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Таганский районный суд Москвы оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ*.
Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
— Постановлением Таганского районного суда города Москвы акционерное общество «ТВ Центр» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол), — написали в Telegram-канале инстанции.
Телеканалу был назначен штраф в размере одного миллиона рублей.
Ранее в отношении «ТВ Центра» был составлен административный протокол о пропаганде ЛГБТ*. Санкция предусматривали штраф до четырех миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.