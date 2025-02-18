Телеканал «ТВ Центр» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Таганский районный суд Москвы оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ*.

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Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

— П о с т а н о в л е н и е м Т а г а н с к о г о р а й о н н о г о с у д а г о р о д а М о с к в ы а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « Т В Ц е н т р » п р и з н а н о в и н о в н ы м в с о в е р ш е н и и а д м и н и с т р а т и в н о г о п р а в о н а р у ш е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о ч . 2 с т . 6 . 2 1 . 2 К о А П РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол), — написали в Telegram-канале инстанции.

Телеканалу был назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее в отношении «ТВ Центра» был составлен административный протокол о пропаганде ЛГБТ*. Санкция предусматривали штраф до четырех миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.