Несколько российских СМИ опубликовали материалы, в которых выдали фейковое заявление американского политика, бывшего кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего за настоящее. Новость, в частности, распространили такие издания, как RT, «Российская газета», Regnum и другие.

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В качестве источника СМИ указали Украины Владимира Зеленского призывают положить конец конфликту.

« А м е р и к а н с к и й н а р о д н е с м и р и т с я с т е м , ч т о с т р у д о м з а р а б о т а н н ы е н а л о г о в ы е д о л л а р ы п о д п и т ы в а ю т б е с к о н е ч н ы е к о н ф л и к т ы . ( . . . ) П р и ш л о в р е м я м и р а ! Б е с к о н е ч н о е ф и н а н с и р о в а н и е з а к о н ч и л о с ь ! » — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

При этом в описании аккаунта указано, что он никак не связан с Кеннеди-младшим. На официальной странице в X политик не размещал обращений к Зеленскому.

Ранее обозреватель турецкой газеты Milliyet Абдуллах Каракуш заявил, что Зеленскому нужно сесть за стол переговоров с Россией. Автор статьи отметил, что с начала конфликта Турция выступала за то, чтобы Москва и Киев решили спорные вопросы путем переговоров.