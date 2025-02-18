В пермском зоопарке родился белый медвежонок
В пермском зоопарке у пары белых медведей Милки и Сэрику родился первый малыш.
"Это очень важное событие для сохранения популяции редких особей", - написала в своем канале Алла Платонова, министр культуры Пермского края.
Пока большую часть времени маленький косолапый находится с мамой в берлоге, зоологи наблюдают за ним с помощью камер. Это нужно, чтобы не волновать медведей лишний раз.
Посетители нового обитателя зоопарка увидят весной, когда медведица начнет выводить его на прогулки.
"История Милки и Сэрику необычная: медведица родилась в казанском зоопарке, а Сэрику с раненой лапой волонтеры нашли на севере в возрасте восьми месяцев - его маму убили браконьеры. Медведи встретились в пермском зоопарке сразу подружились", - рассказала Платонова.