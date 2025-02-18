В пермском зоопарке родился белый медвежонок

В пермском зоопарке у пары белых медведей Милки и Сэрику родился первый малыш.

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" Э т о о ч е н ь в а ж н о е с о б ы т и е д л я с о х р а н е н и я п о п у л я ц и и р е д к и х о с о б е й " , - н а п и с а л а в с в о е м к а н а л е А л л а П л а т о н о в а , м и н и с т р к у л ь т у р ы П е р м с к о г о к р а я .

Пока большую часть времени маленький косолапый находится с мамой в берлоге, зоологи наблюдают за ним с помощью камер. Это нужно, чтобы не волновать медведей лишний раз.

Посетители нового обитателя зоопарка увидят весной, когда медведица начнет выводить его на прогулки.