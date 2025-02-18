Праправнук Пушкина отреагировал на снос памятников поэту на Украине
Последний прямой потомок русского писателя и поэта Александра Пушкина по мужской линии, 81-летний Александр Пушкин, назвал ужасной ситуацию со сносом памятников предку на Украине. Он подчеркнул, что крайне недоволен тем, что делает против России.
— Я это нахожу неприятным, хамским. Как мы можем смешивать политику и культуру? Как и в спорте: почему русские не могли принять участие в Олимпийских играх? Это ужасная ситуация, которая заставляет меня нервничать, — сказал Александр Пушкин в комментарии Aif.ru.
Власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэтому Александру Пушкину. Свое решение в городской администрации мотивировали тем, что дерево оказалось в перечне объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.
До этого депутаты городского совета Одессы проголосовали за снос памятника Пушкину на Приморском бульваре. Монумент находится под охраной ЮНЕСКО. Он был установлен в 1889 году.
В ноябре прошлого года в родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге снесли памятники российским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.