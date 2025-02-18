Последний прямой потомок русского писателя и поэта Александра Пушкина по мужской линии, 81-летний Александр Пушкин, назвал ужасной ситуацию со сносом памятников предку на Украине. Он подчеркнул, что крайне недоволен тем, что делает против России.

— Я э т о н а х о ж у н е п р и я т н ы м , х а м с к и м . К а к м ы м о ж е м с м е ш и в а т ь п о л и т и к у и к у л ь т у р у ? К а к и в с п о р т е : п о ч е м у р у с с к и е н е м о г л и п р и н я т ь у ч а с т и е в О л и м п и й с к и х и г р а х ? Э т о у ж а с н а я с и т у а ц и я , к о т о р а я з а с т а в л я е т м е н я н е р в н и ч а т ь , — с к а з а л А л е к с а н д р П у ш к и н в к о м м е н т а р и и Aif.ru.

Власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэтому Александру Пушкину. Свое решение в городской администрации мотивировали тем, что дерево оказалось в перечне объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.

До этого депутаты городского совета Одессы проголосовали за снос памятника Пушкину на Приморском бульваре. Монумент находится под охраной ЮНЕСКО. Он был установлен в 1889 году.

В ноябре прошлого года в родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге снесли памятники российским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.